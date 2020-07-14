Аппарат компьютерной томографии планируют приобрести для Мангистауской областной больницы

Иллюстративное фото с сайта cdn.spbdnevnik.ru

В Мангистаускую областную больницу планируют передать новый аппарат компьютерной томографии. На эти цели нефтяная компания выделила 475 миллионов тенге.



- Договор на поставку данного оборудования уже заключен, томограф в скором времени поступит в распоряжение областной больницы, - отметили в пресс-службе.



В компании не уточнили, где планируют закупить аппарат и когда именно он прибудет в наш регион.