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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 20:02

Просмотров: 967

Аппарат компьютерной томографии планируют приобрести для Мангистауской областной больницы

Акционерное общество «МангистауМунайГаз» выделит для этих целей 475 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Иллюстративное фото с сайта cdn.spbdnevnik.ru
В Мангистаускую областную больницу планируют передать новый аппарат компьютерной томографии. На эти цели нефтяная компания выделила 475 миллионов тенге.

- Договор на поставку данного оборудования уже заключен, томограф в скором времени поступит в распоряжение областной больницы, - отметили в пресс-службе.

В компании не уточнили, где планируют закупить аппарат и когда именно он прибудет в наш регион.



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Комментарии ( 4 )

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yuriy.v (Посетители) Вчера, 22:44
mer,
Вы о какой именно модели говорите?
 
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mer (Посетители) Вчера, 22:34
Мне кажется, это КТ устаревшая модель,лично я себя в нём очень не комфортно чувствую....Шум и вибрация капец...
 
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  • Expert
 Ну Ну (Посетители) Вчера, 21:05
От нефтянки не убудет, простому народу ничего никогда от наших недр не переподала. Пусть раскошеливаются, пусть спонсирует
 
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  • Expert
 babe (Посетители) Вчера, 20:32
Ужас!! Опять нефтяная компания !!!
Все руководство области разогнать к чертям! Такой богатый регион и так довести область !
 
 

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