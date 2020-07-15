В Мангистау зафиксировано 38 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в нашем регионе выявлены 38 человек с COVID-19, из них 24 бессимптомных носителя. Общее число заражённых на сегодняшний день — 2 111 человек.



От коронавирусной инфекции за сутки выздоровели 76 человек. Всего вылечились 1 336 пациентов.



За весь период пандемии COVID-19 в Мангистау умерли 12 человек.