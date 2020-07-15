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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:45

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Получат ли беременные все пособия в Мангистау

В соответствии с внесёнными изменениями в приказ «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения» декретнице никаких дополнительных платежей перечислять не нужно. Об этом сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Приказом министра труда и социальной защиты населения страны внесены следующие изменения и дополнения:

24-1. При исчислении дохода для назначения (перерасчёта) пенсионных выплат по возрасту или социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по желанию заявителя месяцы действия в Республике Казахстан чрезвычайного положения при условии получения ими социальной выплаты, предусмотренной в соответствии с Правилами осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период чрезвычайного положения, утвержденными приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 марта 2020 года №110, исключаются из подсчёта и заменяются другими месяцами, непосредственно предшествовавшими указанному периоду или следовавшему за ними.

24-2. При исчислении размеров государственной базовой пенсионной выплаты и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования период получения социальной выплаты на период действия чрезвычайного положения включается в стаж участия в пенсионной системе и системе обязательного социального страхования.

24-5. Лицам, деятельность которых предусмотрена перечнем видов деятельности, к которым применяется коэффициент «0» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224 «О дальнейших мерах по реализации Указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения», стаж участия в пенсионной системе и в системе обязательного социального страхования, а также доход учитываются на основании справок работодателя.

Отсюда следует, что беременным женщинам не нужно совершать никаких дополнительных платежей.



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