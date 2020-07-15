Получат ли беременные все пособия в Мангистау

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Приказом министра труда и социальной защиты населения страны внесены следующие изменения и дополнения:



24-1. При исчислении дохода для назначения (перерасчёта) пенсионных выплат по возрасту или социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по желанию заявителя месяцы действия в Республике Казахстан чрезвычайного положения при условии получения ими социальной выплаты, предусмотренной в соответствии с Правилами осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период чрезвычайного положения, утвержденными приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 марта 2020 года №110, исключаются из подсчёта и заменяются другими месяцами, непосредственно предшествовавшими указанному периоду или следовавшему за ними.



24-2. При исчислении размеров государственной базовой пенсионной выплаты и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования период получения социальной выплаты на период действия чрезвычайного положения включается в стаж участия в пенсионной системе и системе обязательного социального страхования.

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24-5. Лицам, деятельность которых предусмотрена перечнем видов деятельности, к которым применяется коэффициент «0» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224 «О дальнейших мерах по реализации Указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения», стаж участия в пенсионной системе и в системе обязательного социального страхования, а также доход учитываются на основании справок работодателя.



Отсюда следует, что беременным женщинам не нужно совершать никаких дополнительных платежей.