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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1573

Военнослужащие проводят дезинфекцию в Актау

Дезинфекция проводится при участии военнослужащих трёх войсковых частей, как сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кадр видео
Дезинфекционные мероприятия проводятся при поддержке городского акимата. Всего задействовано 50 солдат из войсковых частей 25744, 75488 и 29001.

- Дезинфекция проводится на участках жилых домов и прилегающих к ним территорий, на игровых площадках, площадях и парках, а также в государственных учреждениях, рынках, на железнодорожном вокзале и аэропорту, - отметили в пресс-службе городского акимата.


Для проведения мероприятий личный состав оснащён специальной защитной одеждой, ранцевыми распылителями и генераторами горячего тумана. На начальном этапе обеззараживаются жилые дома, дворы, прилегающие территории и игровые площадки.

Сегодня, 15 июля, обеззаражена территория 1 и 3 микрорайонов. В процессе обработки, как и раньше, использовался раствор акма-хлора. Он не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, как отметил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Актауского гарнизона, гвардии майор Нурлан Шаихов.

В целом, охватывается промежуток от 1 до 35 микрорайонов.

На сегодня противоэпидемические мероприятия проведены на территории областной больницы в 26 микрорайоне.

Военнослужащие проводят дезинфекцию в Актау


Напомним, что сейчас больница используется как провизорный центр, где лечат больных коронавирусом и пневмонией.



Тем временем, в мессенджере WhatsApp распространяется видеоролик, на котором мужчина обращается к представителям местных КСК оповестить жителей Актау о дезинфекции города. В видео говорится, что обрабатывать ежедневно планируют два микрорайона.





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Комментарии ( 11 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 20:48
Наконец-то возобновили дезинфекцию. Это поможет частично сдержать распространение! В борьбе с этой заразой нужно применить все средства обороны. Отдельное спасибо комментатору видеоролика, который сообщает информацию людям и КСК.
 
-1
  • leo529
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  • Рома
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 20:40
Не надо критиковать, пусть делают хоть что то. Это лучше чем ничего

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • Рома
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 19:59
Пусть обрабатывают. В Китае вон как заливали все дороги. Там и вирус быстро победили. Наши пусть хоть что-то делают.
 
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  • Леська
  • watlow
  • babe
  • Expert
  • Pontilimo1980
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:45
Цитата: Expert
Ультрафиолет губителен для вируса, солнечных лучей сейчас в избытке. Для чего обрабатывать открытое пространство?

+100500! bravo
денег же много, девать больше не на что bazar
 
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  • Neo_85
  • ssnaktau
  • Expert
  • zhanino
  • Галина63
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:33
Большое спасибо ребятам за работу.
Дай Бог им здоровья.
 
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  • babe
  • Expert
  • Имярек
  • Галина63
  • Рома
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 18:32
Сегодня приятно была удивлена!! Акиматовские ребята раздавали бесплатно маски!!!Вот так бы до проблемы...многого можно было бы избежать!Но никогда не поздно!Спасибо ребятам!
 
-3
  • Василий Кравчук
  • Expert
  • OpOp
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  • ssnaktau
  • User_90
  • Neo_454
  • Галина63
  • kochevneg
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:26
Вам вечно все не то и не так. Молодцы надо почаще делать дизифекцию. Пусть у меня во дворе делают хоть каждый день ( спокойней будет ) я не буду против.
 
-2
  • kochevneg
  • Рома
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  • Василий Кравчук
  • watlow
  • Expert
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:54
Цитата: babe
Это что очередной смыв денег ?!

Скорее "отмыв" :)
 
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  • Рома
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  • mer
  • Василий Кравчук
  • watlow
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 babe (Посетители) Сегодня, 17:52
Это что очередной смыв денег ?! Вы лучше баллоны купите для провизорного центра.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:50
Правильно делают,залить всё хлоркой вся гадость поднимается с пылью и учитывая местный менталитет харкающих себе под ноги,плюющих нагло на свою землю роднее которой у них нет то поливая родную землю хлоркой получается военные творят добро и получают полное одобрение в крайнем случае лично от меня.
 
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