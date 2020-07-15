Военнослужащие проводят дезинфекцию в Актау

- Дезинфекция проводится на участках жилых домов и прилегающих к ним территорий, на игровых площадках, площадях и парках, а также в государственных учреждениях, рынках, на железнодорожном вокзале и аэропорту, - отметили в пресс-службе городского акимата.

Дезинфекционные мероприятия проводятся при поддержке городского акимата. Всего задействовано 50 солдат из войсковых частей 25744, 75488 и 29001.Для проведения мероприятий личный состав оснащён специальной защитной одеждой, ранцевыми распылителями и генераторами горячего тумана. На начальном этапе обеззараживаются жилые дома, дворы, прилегающие территории и игровые площадки.Сегодня, 15 июля, обеззаражена территория 1 и 3 микрорайонов. В процессе обработки, как и раньше, использовался раствор акма-хлора. Он не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, как отметил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Актауского гарнизона, гвардии майор Нурлан Шаихов.В целом, охватывается промежуток от 1 до 35 микрорайонов.На сегодня противоэпидемические мероприятия проведены на территории областной больницы в 26 микрорайоне.Напомним, что сейчас больница используется как провизорный центр, где лечат больных коронавирусом и пневмонией.Тем временем, в мессенджере WhatsApp распространяется видеоролик, на котором мужчина обращается к представителям местных КСК оповестить жителей Актау о дезинфекции города. В видео говорится, что обрабатывать ежедневно планируют два микрорайона.