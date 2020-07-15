В Актау прошёл челлендж в поддержку врачей

- Как оказалось, мы не готовы к борьбе с вирусом. Сейчас всем тяжело, но тяжелее всех нашим врачам. Они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Они первые в красной - самой опасной зоне. Давайте поддержим наших медицинских работников, - обратился Максим Кенжеев.

Как рассказал Максим Кенжеев, данный челлендж запустил молодой парень из Актобе. Они как только увидели его, им сразу же захотелось сделать подобное, тем самым хоть каким-то образом поддержать врачей.