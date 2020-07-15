В Актау прошёл челлендж в поддержку врачей

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Всем привет! Пандемия охватила всю нашу страну! Как оказалось, мы не готовы к борьбе с вирусом. Сейчас всем тяжело. Но тяжелее всех нашим врачам. Они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они первые в красной, самой опасной зоне. Давайте поддержим наших врачей, медицинских работников! . . . . . . @makisound #deserteam #aktau #фотографактау #romanov_pht #neonmediaaktau #актау #sony #sonya7m3 #sonyalpha #kazakhstan #almaty #moscow #moscowcity #spb #челенжкз