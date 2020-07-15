«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июля
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.24 KZT
  • €1 = 470.98 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:06

Просмотров: 868

В Актау прошёл челлендж в поддержку врачей

Идея принадлежит основателю благотворительного проекта «АктауSOS» Максиму Кенжееву и его другу оператору Илье Романовскому.

Кадр видео
Как рассказал Максим Кенжеев, данный челлендж запустил молодой парень из Актобе. Они как только увидели его, им сразу же захотелось сделать подобное, тем самым хоть каким-то образом поддержать врачей.

- Как оказалось, мы не готовы к борьбе с вирусом. Сейчас всем тяжело, но тяжелее всех нашим врачам. Они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Они первые в красной - самой опасной зоне. Давайте поддержим наших медицинских работников, - обратился Максим Кенжеев.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем привет! Пандемия охватила всю нашу страну! Как оказалось, мы не готовы к борьбе с вирусом. Сейчас всем тяжело. Но тяжелее всех нашим врачам. Они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они первые в красной, самой опасной зоне. Давайте поддержим наших врачей, медицинских работников! . . . . . . @makisound #deserteam #aktau #фотографактау #romanov_pht #neonmediaaktau #актау #sony #sonya7m3 #sonyalpha #kazakhstan #almaty #moscow #moscowcity #spb #челенжкз

Публикация от Romanov (@romanov_pht)




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 15:16
leo529,
Решил хайпануть.
Правильно не надо водителей отвлекать.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Галина63
  • Lelik72
  • мунайши73
  • Ивановна
  • ЁмоЁ
  • Pontilimo1980
  • babe
  • Empro
  • Vohazab
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:42
Я правильно понимаю, что он предлагает автовладельцам сигналить в знак поддержки врачей? (видео не открывается, инстаграмом не пользуюсь).
Какая от этого польза? Хочет помочь врачам - пусть идет к ним волонтером!
К тому же, пункт 19/12 ПДД РК гласит:
Звуковые сигналы применяются только:
1) для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
2) в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • Галина63
  • xerox
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 14:34
Я понял бы флеш моб каждому закрыть кредит. Вот это фреш моб

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • нашевсе
  • Pontilimo1980
  • PoZitron
  • mer
  • babe
  • ЁмоЁ
  • Галина63
  • мунайши73
  • Lelik72
  • Empro
  • Vohazab
  • татарка
 slavik (Посетители) Сегодня, 14:29
Не пойму сути этих челленджей и флешмобов,кто-то обижает врачей?Они сами выбрали свою профессию,давали клятву.По закону они военнообязанные и в случае ЧС могут мобилизовываться через военкомат.А вот состояние медицины в целом это уже другой вопрос.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика