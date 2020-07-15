Территорию у областной больницы огородили в Актау

Граждане по привычке, как отметили в управлении здравоохранения, хотят спокойно пройти в приёмный покой и передать заболевшим продукты питания, медикаменты.Но, как отмечается, надобности в этом нет. Пациенты обеспечены всем необходимым.Территория огорожена стражами порядка в связи с тем, что существует большой риск заражения.