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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 1711

Территорию у областной больницы огородили в Актау

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции территорию у здания Мангистауской областной больницы огородили сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Кадр видео
Граждане по привычке, как отметили в управлении здравоохранения, хотят спокойно пройти в приёмный покой и передать заболевшим продукты питания, медикаменты.

Но, как отмечается, надобности в этом нет. Пациенты обеспечены всем необходимым.

Территория огорожена стражами порядка в связи с тем, что существует большой риск заражения.




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Комментарии ( 7 )

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Ccc (Посетители) Сегодня, 16:16
xerox,мусор никому не нужен...
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 16:08
Сегодня опять, после долгого перерыва проводили дезинфекцию в микрорайоне.
Полгорода уже болеет, на улице жара и солнце, а они дезинфицируют :)
 
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  • babe
  • татарка
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:08
Пациенты обеспечены всем необходимым.
Хочется крикнуть как Константин Сергеевич
НЕ ВЕРЮ!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • babe
  • КУРЬЕР
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 16:01
Вот вирус ладно не видно пойму.
Но видно же тех кто мучается не может заплатить кредит из-за карантина им почему не помогают.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • татарка
 Freya (Посетители) Сегодня, 15:48
Всем необходимым это чем? Если люди жалуются, что лекарств нет(
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Pontilimo1980
 mer (Посетители) Сегодня, 15:45
Да хоть в целофан всё заверните,всё равно не остановите то,что в природе происходит каждый день. Это неизбежно.
 
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  • Галина63
  • Empro
  • Ну Ну
  • татарка
 xerox (Посетители) Сегодня, 15:45
А почему полицаев не одевают в белые защитные костюмы? Они что,незаражаемые? Пусть оденут.
 
 

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