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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:26

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Пограничники приняли присягу в Актау

Молодые солдаты присягнули на верность Родине в рамках весеннего призыва в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.

Фото пресс-службы пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области
Торжественное принятие присяги прошло на строевом плацу первого морского дивизиона береговой охраны Мангистауского департамента Пограничной службы КНБ РК. Это особенный воинский ритуал воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма, преданности к Родине, президенту Казахстана, а также гордость за службу в рядах пограничной службы.

В связи с пандемией коронавируса воинский ритуал принятия присяги проводился в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

На верность Родине присягнули 93 военнослужащих.




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Пограничники приняли присягу в Актау


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