Пограничники приняли присягу в Актау

Фото пресс-службы пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области
Торжественное принятие присяги прошло на строевом плацу первого морского дивизиона береговой охраны Мангистауского департамента Пограничной службы КНБ РК. Это особенный воинский ритуал воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма, преданности к Родине, президенту Казахстана, а также гордость за службу в рядах пограничной службы.
В связи с пандемией коронавируса воинский ритуал принятия присяги проводился в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
На верность Родине присягнули 93 военнослужащих.
В связи с пандемией коронавируса воинский ритуал принятия присяги проводился в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
На верность Родине присягнули 93 военнослужащих.
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