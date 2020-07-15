Пограничники приняли присягу в Актау

Назад Вперед













Торжественное принятие присяги прошло на строевом плацу первого морского дивизиона береговой охраны Мангистауского департамента Пограничной службы КНБ РК. Это особенный воинский ритуал воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма, преданности к Родине, президенту Казахстана, а также гордость за службу в рядах пограничной службы.В связи с пандемией коронавируса воинский ритуал принятия присяги проводился в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.На верность Родине присягнули 93 военнослужащих.