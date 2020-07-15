В бюджет Мангистау поступило почти 8 миллиардов тенге сверх плана

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С января по июнь поступления в местный бюджет увеличились на 12,7 процента и достигли 69,6 миллиарда тенге. В то время как план составлял 61,7 миллиарда.



В прошлом году за аналогичный период в местный бюджет поступило 62,0 миллиарда тенге. Доходы за прошлый год составили 139,6 миллиарда тенге.



Местные бюджеты – областные бюджеты, бюджеты городов республиканского значения, а также бюджеты районов (города областного значения) представляют собой централизованные денежные фонды, формируемые за счет соответствующих поступлений, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций местных государственных органов, в соответствии с уровнем государственного управления и с учётом реализации государственной политики определенной административно-территориальной единицы. Местные бюджеты утверждаются решениями соответствующих маслихатов.