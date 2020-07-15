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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 955

В бюджет Мангистау поступило почти 8 миллиардов тенге сверх плана

В местный бюджет Мангистауской области сверх плана поступило 7,9 миллиарда тенге, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
С января по июнь поступления в местный бюджет увеличились на 12,7 процента и достигли 69,6 миллиарда тенге. В то время как план составлял 61,7 миллиарда.

В прошлом году за аналогичный период в местный бюджет поступило 62,0 миллиарда тенге. Доходы за прошлый год составили 139,6 миллиарда тенге.

Местные бюджеты – областные бюджеты, бюджеты городов республиканского значения, а также бюджеты районов (города областного значения) представляют собой централизованные денежные фонды, формируемые за счет соответствующих поступлений, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций местных государственных органов, в соответствии с уровнем государственного управления и с учётом реализации государственной политики определенной административно-территориальной единицы. Местные бюджеты утверждаются решениями соответствующих маслихатов.



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Комментарии ( 10 )

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  • Ну Ну
 DAD (Посетители) Сегодня, 19:35
Вот эти бы деньги, да на благо жителей и родного города, чтоб процветало все и благоухало в зелени и все жители радовались в добром здравии!!!
 
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  • Сергей Владимиров
  • DAD
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 19:02
Распилят. Это на 100%.
 
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  • Сергей Владимиров
  • DAD
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 18:35
Направить на поднятие медицины в Мангистауской области!!!Зарезервировать и не дать чиновникам распилить!
 
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  • ЁмоЁ
  • Ingul
  • Сергей Владимиров
  • Pontilimo1980
  • DAD
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:16
и зачем нам такая новость? ни копейки не выделят, начнут опять выпрашивать у всех помощь и т.д. а эти 8 лярдов уйдут хрен пойми куда
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Коммунист.
  • Сергей Владимиров
  • DAD
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:09
Непаханное поле для распила...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • Pontilimo1980
  • DAD
  • Neo_454
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:47
Областной акимат так и не ответил на статью Azattyq Rýhy:О тендере на пропоганду ЗОЖ на 109 млн, о публикации в печатных СМИ еще 203 миллиона, сюжеты по телевидению в 116 млн. и т.д.
 
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  • babe
  • Neo_85
  • Сергей Владимиров
  • DAD
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 17:46
Да не надо не че покупать пусть каждому дадут. Кому то нада за коммуналку платить. Кому-то кредит заплатить. Кому-то на еду.Комуто ща учёбу. Кто то хочет авто починить.
Так правильнее будет.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • tolk
  • ЁмоЁ
  • синдбад
  • Neo_85
  • Сергей Владимиров
  • DAD
  • Neo_454
 zayaz (Посетители) Сегодня, 17:42
Как же достали вы понтами этими!!! На пользу деньги эти пустите- потом и хвалитесь! А то вечно - «планируется» и прочее. А на деле - пшик!!
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:32
На закуп лекарств можно потратится. А то обещали больным пневмонией лекарства бесплатные а по факту даже в аптеках за деньги не купишь.
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:16
Ну вот хорошо,главное что бы себе премии Акимат не выписал на пару сотен лямов,раздайте инвалидам и пенсионерам по 5600 за продуктовую корзину за июль месяц. boyan
Звонил в Собес сказали ждут приказа,походу от Акимата!
 
 

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