Координатором Группы общественного контроля в Мангистау стал депутат областного маслихата

Аббат Урисбаев. Фото со страницы Facebook
Для оперативного реагирования и обратной связи жители Мангистау могут обращаться напрямую к региональному координатору Аббату Урисбаеву.
Группа общественного контроля определила три основные направления своей деятельности:
1. Мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях.
2. Мониторинг распределения гуманитарной помощи.
3. Мониторинг соблюдения прав граждан в части получения социальной и медицинской помощи, а также исполнения карантинных мер в условиях пандемии.
Как сообщила Лиму Диас, для удобства граждан при отправке обращений в группу общественного мониторинга планируется разработать чат-бот в Telegram.
Контактный номер представителя в Мангистау: 8 701 763 06 36 Аббат Урисбаев
Также можно обращаться в Facebook.
Группа общественного контроля определила три основные направления своей деятельности:
1. Мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях.
2. Мониторинг распределения гуманитарной помощи.
3. Мониторинг соблюдения прав граждан в части получения социальной и медицинской помощи, а также исполнения карантинных мер в условиях пандемии.
Как сообщила Лиму Диас, для удобства граждан при отправке обращений в группу общественного мониторинга планируется разработать чат-бот в Telegram.
Контактный номер представителя в Мангистау: 8 701 763 06 36 Аббат Урисбаев
Также можно обращаться в Facebook.
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