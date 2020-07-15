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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:00

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Координатором Группы общественного контроля в Мангистау стал депутат областного маслихата

Региональным координатором Группы общественного контроля медицинских организаций в нашем регионе назначен депутат Мангистауского областного маслихата Аббат Урисбаев. Об этом сообщила координатор проекта от Министерства информации и общественного развития Лиму Диас на странице в Facebook.

Аббат Урисбаев. Фото со страницы Facebook
Для оперативного реагирования и обратной связи жители Мангистау могут обращаться напрямую к региональному координатору Аббату Урисбаеву.

Группа общественного контроля определила три основные направления своей деятельности:

1. Мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях.

2. Мониторинг распределения гуманитарной помощи.

3. Мониторинг соблюдения прав граждан в части получения социальной и медицинской помощи, а также исполнения карантинных мер в условиях пандемии.

Как сообщила Лиму Диас, для удобства граждан при отправке обращений в группу общественного мониторинга планируется разработать чат-бот в Telegram.

Контактный номер представителя в Мангистау: 8 701 763 06 36 Аббат Урисбаев

Также можно обращаться в Facebook.



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