Пиар во время чумы: Казахстанское издание раскритиковало мангистауских чиновников

Фото Сергея Хачатуряна
В то время, как президент страны объявил войну пандемии, казахстанские чиновники продолжают выделять деньги на улучшение имиджа, разработку брендов, а также на развитие туристического и экскурсионного направлений блогинга.
По состоянию на 23 июня данная государственная закупка не состоялась.
Напомним, управление инвестиций и развития туризма Мангистауской области объявило тендер на проведение информационного тура в целях формирования имиджа области. Сумма заявленных исполнительным органом денежных средств составила 7 миллионов 304 тысячи тенге. В социальных сетях жители Актау возмутились тем, что конкурс проходит во время коронавируса.
- Для одних коронавирус - это страшная болезнь, а для других - новые возможности. Именно этим фактором решили воспользоваться в Мангистау, чтобы провести инфотур в целях формирования имиджа области. За каких-то 7 миллионов 304 тысячи тенге поставщик должен привезти в Актау 25 человек, чтобы показать им самые красивые места на побережье Каспийского моря. В программе визита - подземная мечеть, раскопки древнего городища, этноаул, смотровая площадка, а также отели и базы отдыха. В это непростое время мангистауские чиновники решили поднять уровень внутреннего туризма. В группе из 25 приглашённых должны быть журналисты, сотрудники турфирм и обязательно популярные блогеры, не менее трёх, работающих в формате путешественников, с аудиторией от 100 тысяч подписчиков. Ещё две популярные личности из социальных сетей должны представлять жанр лайфстайл, и чтобы у каждого было не меньше 200 тысяч фолловеров. Количество поклонников должно быть подтверждено документально, - сообщает издание.
По состоянию на 23 июня данная государственная закупка не состоялась.
Напомним, управление инвестиций и развития туризма Мангистауской области объявило тендер на проведение информационного тура в целях формирования имиджа области. Сумма заявленных исполнительным органом денежных средств составила 7 миллионов 304 тысячи тенге. В социальных сетях жители Актау возмутились тем, что конкурс проходит во время коронавируса.