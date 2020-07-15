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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:07

Просмотров: 1671

Пиар во время чумы: Казахстанское издание раскритиковало мангистауских чиновников

Общественно-политическое издание «Время» изучило свежие объявления на сайте государственных закупок во время пандемии в Казахстане. В частности, корреспондент информационного портала высказался о выделении более 7 миллионов тенге на приезд туроператоров и блогеров в Мангистау.

Фото Сергея Хачатуряна
В то время, как президент страны объявил войну пандемии, казахстанские чиновники продолжают выделять деньги на улучшение имиджа, разработку брендов, а также на развитие туристического и экскурсионного направлений блогинга.

- Для одних коронавирус - это страшная болезнь, а для других - новые возможности. Именно этим фактором решили воспользоваться в Мангистау, чтобы провести инфотур в целях формирования имиджа области. За каких-то 7 миллионов 304 тысячи тенге поставщик должен привезти в Актау 25 человек, чтобы показать им самые красивые места на побережье Каспийского моря. В программе визита - подземная мечеть, раскопки древнего городища, этноаул, смотровая площадка, а также отели и базы отдыха. В это непростое время мангистауские чиновники решили поднять уровень внутреннего туризма. В группе из 25 приглашённых должны быть журналисты, сотрудники турфирм и обязательно популярные блогеры, не менее трёх, работающих в формате путешественников, с аудиторией от 100 тысяч подписчиков. Ещё две популярные личности из социальных сетей должны представлять жанр лайфстайл, и чтобы у каждого было не меньше 200 тысяч фолловеров. Количество поклонников должно быть подтверждено документально, - сообщает издание.


По состоянию на 23 июня данная государственная закупка не состоялась.

Напомним, управление инвестиций и развития туризма Мангистауской области объявило тендер на проведение информационного тура в целях формирования имиджа области. Сумма заявленных исполнительным органом денежных средств составила 7 миллионов 304 тысячи тенге. В социальных сетях жители Актау возмутились тем, что конкурс проходит во время коронавируса.



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Комментарии ( 6 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 21:14
С одной стороны их тоже можно понять, даёт команду один человек с Астаны, потому что надо обеспечить заселение Риксос для внука, а наши не могут отказать и не смотрят ни на что, что лекарств нет, в больницах мест нет, это типа салюта, хотя на салют в 100 раз больше бабла ушло, потому что боятся за свои места
 
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бобер (Посетители) Сегодня, 20:48
Куда они собрались людей приглашать? Единственный в Казахстане город на море, и так его засушить..... После этого еще кого-то звать, чтобы на это посмотрели. Сквер Победы, сохнет все. Не говорю о других местах.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • ssnaktau
 kochevneg (Посетители) Сегодня, 20:34
Вы не понимаете, Риксосу клиенты нужны, лекарства подождут.

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • tolk
 leo529 (Посетители) Сегодня, 20:18
200 тысяч фолловеров, 100 тысяч пуловеров и 50 тысяч кардиганов :)))
 
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  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 20:16
No coments, люди если вы ещё есть там в акимате, одумайтесь.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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  • alixah
  • kochevneg
  • tolk
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 20:15
Чинуши живут в другой реальности-реальности финансовых потоков....и этот механизм очень сложно отключить.Пока поименно каждый чиновник не начнет отчитываться перед народом за проделанную им работу на соответствующем посту...так и будем жить в разных реалиях!
 
 

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