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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:51

Просмотров: 1291

Проверка аптек в Мангистау выявила завышение цен и торговлю на дому

В ходе рейда, созданного для мониторинга работы аптек в регионе, были выявлены нарушения в ряде аптек региона. Наложено 13 административных взысканий, три материала направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Фото из Сети интернет
По результатам проверки деятельности аптек во время карантина, составлено 13 административных материалов на общую сумму 2 236 290 тенге.

Три дела переданы в судебные органы по статьям Кодекса об административных правонарушения РК (КоАП) 424 (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность) и 426 (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

- Превышение цен на лекарственные средства зафиксировано в аптеках Актау по адресу: 6-36, 2-47, в аптеке, расположенной в супермаркете «Науалы», и аптеке, принадлежащей ТОО «Бакдаулет-Азия» в селе Саин Шапагатов Тупкараганского района, в аптеке, находящейся в Каракиянском районе, село Курык 1-41, а также в ТОО «Аптека Раяна» в Мангистау-4 Мунайлинского района. Выявлены факты реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий из частного дома в селе Кызан Мангистауского района, в селе Мангистау-4 и в областном центре, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

В состав мониторинговой группы вошли представители департаментов: контроля качества и безопасности товаров и услуг, полиции, экономических расследований.

Статья 424 Незаконная медицинская и (или)фармацевтическая деятельность

1. Занятие незаконной медицинской и (или) фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, –
влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семидесяти месячных расчетных показателей;

Статья 426. Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий

1. Нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, изготовления и контроля качества, испытания (исследования), ввоза, закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, в том числе превышение установленных предельных цен на лекарственные средства, а также применения (использования), обеспечения, уничтожения, рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, если оно не повлекло причинения вреда здоровью человека, – влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

3. Производство, закупка, транспортировка, хранение, реализация, применение (использование), реклама незарегистрированных, не разрешенных к применению лекарственных средств и медицинских изделий, если они не повлекли причинения вреда здоровью человека, – влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц – в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности, с конфискацией лекарственных и приравненных к ним средств, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок, а также косметических средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.



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Комментарии ( 5 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 21:50
Цитата: Абвгд
Мне интересно, цены в аптеках вернуться к примеру февральским или я губу раскатать?

есть приказ, регулирующий предельные цены на лекарства (даже тут в Ладе про него писали). Дороже нельзя продавать - за это статья административная.
А так я ни разу еще не видел, чтоб что-то дешевело. Хоть лекарства, хоть что.
Сейчас вон яблоки в магазинах дешевле 850 тенге нет - дороже чем бананы, сливы или нектарины стали.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Ну Ну
  • Шевченко 81
  • veselaya
  • User_90
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:21
Что то с города маловато аптек выевленно. Я думаю из в разы больше.
 
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  • vaterloo
  • DAD
  • mer
  • Шевченко 81
  • veselaya
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:57
Какая неожиданность! uhmylka Да народ давно об этом вопит.
Надо принять закон ограничивающий размер торговой наценки, а за нарушение делать серьезные наказания и закрывать такие аптеки.
 
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  • Ingul
  • Шевченко 81
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:39
Мне интересно, цены в аптеках вернуться к примеру февральским или я губу раскатать?
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 20:36
Надо расстреливать на месте по законам военного времени(GOVID-19) у этих людей нет ничего святого. Теперь я буду знать где сволочи работают и не только аптекари сволочей сейчас много и по другому их не назвать.
 
 

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