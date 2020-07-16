Проверка аптек в Мангистау выявила завышение цен и торговлю на дому

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По результатам проверки деятельности аптек во время карантина, составлено 13 административных материалов на общую сумму 2 236 290 тенге.



Три дела переданы в судебные органы по статьям Кодекса об административных правонарушения РК (КоАП) 424 (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность) и 426 (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).



- Превышение цен на лекарственные средства зафиксировано в аптеках Актау по адресу: 6-36, 2-47, в аптеке, расположенной в супермаркете «Науалы», и аптеке, принадлежащей ТОО «Бакдаулет-Азия» в селе Саин Шапагатов Тупкараганского района, в аптеке, находящейся в Каракиянском районе, село Курык 1-41, а также в ТОО «Аптека Раяна» в Мангистау-4 Мунайлинского района. Выявлены факты реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий из частного дома в селе Кызан Мангистауского района, в селе Мангистау-4 и в областном центре, - прокомментировали в пресс-службе департамента.



В состав мониторинговой группы вошли представители департаментов: контроля качества и безопасности товаров и услуг, полиции, экономических расследований.



Статья 424 Незаконная медицинская и (или)фармацевтическая деятельность



1. Занятие незаконной медицинской и (или) фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семидесяти месячных расчетных показателей;



Статья 426. Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий



1. Нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, изготовления и контроля качества, испытания (исследования), ввоза, закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, в том числе превышение установленных предельных цен на лекарственные средства, а также применения (использования), обеспечения, уничтожения, рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, если оно не повлекло причинения вреда здоровью человека, – влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.



3. Производство, закупка, транспортировка, хранение, реализация, применение (использование), реклама незарегистрированных, не разрешенных к применению лекарственных средств и медицинских изделий, если они не повлекли причинения вреда здоровью человека, – влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц – в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности, с конфискацией лекарственных и приравненных к ним средств, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок, а также косметических средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.