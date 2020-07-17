В Мунайлинском районе уменьшилось число обращающихся в больницу

- Нынешняя ситуация всем ясна. Распространение эпидемии возросло, число заболевших увеличилось. Но объединив наши усилия, мы сможем преодолеть эти трудности. Неравнодушные граждане и предприниматели оказывают помощь. После объявления карантина число заболевших уменьшилось. В районе имеются кислородные баллоны, необходимые для лечения пациентов. Лекарственных препаратов достаточно. Районному провизорному центру оказывают поддержку и местные предприниматели, - отметила исполняющая обязанностей директора Мунайлинской центральной районной больницы Жанар Досаева.

Как говорит один из врачей Махаббат Абдашева, ранее в день приходилось принимать по 40 человек: 25-ти из них диагностировали пневмонию, а 15 пациентов обращались с признаками ОРВИ. На этой неделе число обратившихся за медицинской помощью заметно уменьшилось.В настоящее время в Мунайлинском районе работают пять фильтр-кабинетов для приёма пациентов, провизорный стационар на 40 мест, также имеются 12 кислородных концентраторов.Часть гуманитарной помощи из ОАЭ была доставлена в провизорный стационар Мунайлинского района. Это 600 экземпляров комбинезонов, 100 штук защитных очков и 1600 одноразовых халатов. Кроме этого, были доставлены два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Стоит отметить, что до этого в районе не было ни одного аппарата ИВЛ. Провизорный центр планирует использовать данные аппараты в дальнейшем при перевозке тяжелых больных в областной центр.