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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:45

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В Мунайлинском районе уменьшилось число обращающихся в больницу

Число обращающихся в Мунайлинскую центральную больницу значительно сократилось, сообщили в центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК
Как говорит один из врачей Махаббат Абдашева, ранее в день приходилось принимать по 40 человек: 25-ти из них диагностировали пневмонию, а 15 пациентов обращались с признаками ОРВИ. На этой неделе число обратившихся за медицинской помощью заметно уменьшилось.

В настоящее время в Мунайлинском районе работают пять фильтр-кабинетов для приёма пациентов, провизорный стационар на 40 мест, также имеются 12 кислородных концентраторов.

В Мунайлинском районе уменьшилось число обращающихся в больницу


- Нынешняя ситуация всем ясна. Распространение эпидемии возросло, число заболевших увеличилось. Но объединив наши усилия, мы сможем преодолеть эти трудности. Неравнодушные граждане и предприниматели оказывают помощь. После объявления карантина число заболевших уменьшилось. В районе имеются кислородные баллоны, необходимые для лечения пациентов. Лекарственных препаратов достаточно. Районному провизорному центру оказывают поддержку и местные предприниматели, - отметила исполняющая обязанностей директора Мунайлинской центральной районной больницы Жанар Досаева.


В Мунайлинском районе уменьшилось число обращающихся в больницу


Часть гуманитарной помощи из ОАЭ была доставлена в провизорный стационар Мунайлинского района. Это 600 экземпляров комбинезонов, 100 штук защитных очков и 1600 одноразовых халатов. Кроме этого, были доставлены два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Стоит отметить, что до этого в районе не было ни одного аппарата ИВЛ. Провизорный центр планирует использовать данные аппараты в дальнейшем при перевозке тяжелых больных в областной центр.



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