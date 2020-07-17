Неравнодушные граждане в Актау доставляют чай и фрукты в больницы

Как отметил Иман Досмухамбетов, акция стартовала вчера, 16 июля. В провизорный центр в 1 микрорайоне были доставлены 200 бутылей с чаем и 100 фруктовых нарезок.Акция продлится до конца карантина.Для закупки одноразовых бутылей, фруктов, натурального мёда требуется помощь всех неравнодушных граждан.На сегодняшний день, как сообщил Иман Досмухамбетов, от жителей Актау поступило 90 тысяч тенге.Kaspi Gold 87472159315 Ақгүл Иманғазықызы.