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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 1261

Неравнодушные граждане в Актау доставляют чай и фрукты в больницы

Участники благотворительного фонда «Мы люди - мы вместе» совместно с работниками молодёжного центра ежедневно доставляют больным и медицинскому персоналу горячий чай с шиповником, лимоном, корнем имбиря и мёдом, а также фруктовые нарезки. Об этом рассказал директор благотворительного фонда Иман Досмухамбетов.

Фото предоставил Иман Досмухамбетов
Как отметил Иман Досмухамбетов, акция стартовала вчера, 16 июля. В провизорный центр в 1 микрорайоне были доставлены 200 бутылей с чаем и 100 фруктовых нарезок.

Неравнодушные граждане в Актау доставляют чай и фрукты в больницы


Акция продлится до конца карантина.

Для закупки одноразовых бутылей, фруктов, натурального мёда требуется помощь всех неравнодушных граждан.

На сегодняшний день, как сообщил Иман Досмухамбетов, от жителей Актау поступило 90 тысяч тенге.

Kaspi Gold 87472159315 Ақгүл Иманғазықызы.




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