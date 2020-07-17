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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 2614

Вопреки обстоятельствам! Из Москвы в Актау Музафар Манцеров привез лекарства для горожан

Музафар Манцеров привез медицинские препараты для жителей Актау из Москвы, преодолев в пути поломки и смену автомобиля.

Фото Музафара Манцерова
Как рассказал сам Музафар Манцеров, 20-летний житель Актау, в Москву он поехал в марте этого года и в связи с карантином задержался там.

В июле через новостной портал Lada.kz он узнал, что в Актау дефицит с жизненно необходимыми медикаментами, и решил помочь людям и закупить для них лекарства. Музафар опубликовал пост в социальной сети Instagram.

Поступило 50 заявок от жителей Актау. Многие просили приобрести аспирин, парацетамол, аскорбиновую кислоту и клексан.

- К большому сожалению, я понимал, что не смогу помочь всем. Мне пришлось принять заявки от 15 человек. У меня сердце кровью обливалось, когда приходилось отказывать остальным, - говорит Музафар.


Из Москвы Музафар выехал в ночь на 12 июля. Спустя 500 километров у машины лопнуло колесо на скорости 90 км/ч , но всё обошлось благополучно. Проехав еще 400 километров, снова постигла неудача - треснули тормозные диски.

- При въезде в Самару нас не впустили в город, якобы там карантин, после чего мы искали пути объезда по полям и деревням. Доехав до Самары, мы договорились с ребятами, которые занимаются перегоном автомобилей из России в Казахстан. Они предоставили нам один автомобиль, на котором мы проехали границу. С нами ехали еще три машины, в которые я переложил медикаменты. Я очень боялся, потому что много наслышан о проблемах с провозом лекарств. При проверке я весь дрожал. Слава Богу, мы проехали. Доехав до Уральска, сразу же выехал в Атырау и оттуда в Актау, - рассказал молодой человек.


В Актау Музафар приехал 16 июля в 01:30.

На лекарства, по словам Музафара, он потратил примерно 174 тысячи тенге.

Половину медикаментов он уже передал заказчикам. Сегодня заберут оставшиеся лекарства.

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Данное видео создано исключительно в познавательных целях ! Моя история началась с сообщения в редакцию местной газеты со словами "Здравствуйте! Я, Манцеров Музафар Нахожусь в данный момент в России, и тут нет проблем с лекарствами Я хотел , как-то помочь жителям своего города..." В общей сложности мне написали около 50-ти человек , к большому сожалению я понимал,что не смогу помочь всем Я принял заявки от 15 человек , когда приходилось отказывать остальным, у меня сердце кровью обливалось... Наступил тот день когда мне нужно было выезжать, я собрал все лекарства в чемодан и выехал из дома. Мы проехали 500км от Москвы и у нас лопнуло колесо на скорости 90км/ч , но слава богу все обошлось. Проехав еще 400км у нас треснули тормозные диски. При въезде в Самару нас не впустили в город , якобы там карантин... после чего мы искали пути объезда по полям и деревням. Доехав до Самары , мы договорились с ребятами которые занимаются перегоном автомобилей с России в Казахстан. Они нам дали одну машину, на которой мы проехали границу. С нами ехали еще 3 машины в которые я раскидал медикаменты Перед Границей меня ожидал неприятный сюрприз , там я увидел людей живущих в шалашах, некоторые вообще спали на земле. Нас просили оставить немного еды или воды , к большому сожалению у нас не было ничего вообще , были деньги , но им не нужны были они.. На границе меня трясло , я был весь бледный, так как начитался в инсте разные истории про опасности провоза простых лекарств через границу. Слава богу мы спокойно проехали границу. Доехав до Уральска, сразу же выехал в Атырау и оттуда в Актау. Этой историей я хочу показать на сколько трудно переживает такое время , наш народ и не только...

Публикация от М.М.А (@muzafarr.99)




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Комментарии ( 7 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:11
Молодец!!!
А ворьё с обязанностями, тем временем, прячет медикаменты на складах и из-под прилавка в аптеках втридорога продают, аж руки у них трясутся и озираются постоянно на входную дверь...
 
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СД (Посетители) Сегодня, 18:07
Спасибо таким людям. Нам тоже сегодня привезли лекарства - из России родственники передали. Спасибо тем, кто привез, помогли!
 
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  • Космос
  • Ingul
 n92 (Посетители) Сегодня, 17:57
парень молодец ! помог, чем смог.
Чего не скажешь о тех, кто действительно должен и обязан помогать своему народу...а не сидеть втихоря и наблюдать за тем, как народ друг другу помогает.
 
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  • Космос
  • мунайши73
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:37
Don Quixote,
Конкуренты аптекари вас сожрут за упущенную маржу


А ничего не будет,это капля в огромном барыжном море и потом барыги все сцыкливые,а за Музафаром люди стоят и мы с вами в том числе,душка у них не хватит рыпнуться,а вот забарыжить людей в трудное время они тихушники смогут и это всё на что они способны.
 
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  • синдбад
  • elek
  • Космос
  • Ingul
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 17:19
Don Quixote,
Он же не барыжил из шкурных интересов, а выполнил просьбы по доставке.
Вообще ахренеть, аскорбинку и аспирин люди сами из Москвы везут, в Тридцатку развитых стран собрались.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 17:15
Как бы теперь не посадили пацана.
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 17:05
Поберегитесь, ребята. Торговля медикаментами лицензируется и за нарушение уголовка. Конкуренты аптекари вас сожрут за упущенную маржу
 
 

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