Вопреки обстоятельствам! Из Москвы в Актау Музафар Манцеров привез лекарства для горожан

- К большому сожалению, я понимал, что не смогу помочь всем. Мне пришлось принять заявки от 15 человек. У меня сердце кровью обливалось, когда приходилось отказывать остальным, - говорит Музафар.

- При въезде в Самару нас не впустили в город, якобы там карантин, после чего мы искали пути объезда по полям и деревням. Доехав до Самары, мы договорились с ребятами, которые занимаются перегоном автомобилей из России в Казахстан. Они предоставили нам один автомобиль, на котором мы проехали границу. С нами ехали еще три машины, в которые я переложил медикаменты. Я очень боялся, потому что много наслышан о проблемах с провозом лекарств. При проверке я весь дрожал. Слава Богу, мы проехали. Доехав до Уральска, сразу же выехал в Атырау и оттуда в Актау, - рассказал молодой человек.

Как рассказал сам Музафар Манцеров, 20-летний житель Актау, в Москву он поехал в марте этого года и в связи с карантином задержался там.В июле через новостной портал Lada.kz он узнал, что в Актау дефицит с жизненно необходимыми медикаментами, и решил помочь людям и закупить для них лекарства. Музафар опубликовал пост в социальной сети Instagram.Поступило 50 заявок от жителей Актау. Многие просили приобрести аспирин, парацетамол, аскорбиновую кислоту и клексан.Из Москвы Музафар выехал в ночь на 12 июля. Спустя 500 километров у машины лопнуло колесо на скорости 90 км/ч , но всё обошлось благополучно. Проехав еще 400 километров, снова постигла неудача - треснули тормозные диски.В Актау Музафар приехал 16 июля в 01:30.На лекарства, по словам Музафара, он потратил примерно 174 тысячи тенге.Половину медикаментов он уже передал заказчикам. Сегодня заберут оставшиеся лекарства.