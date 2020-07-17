Вопреки обстоятельствам! Из Москвы в Актау Музафар Манцеров привез лекарства для горожан

В июле через новостной портал Lada.kz он узнал, что в Актау дефицит с жизненно необходимыми медикаментами, и решил помочь людям и закупить для них лекарства. Музафар опубликовал пост в социальной сети Instagram.
Поступило 50 заявок от жителей Актау. Многие просили приобрести аспирин, парацетамол, аскорбиновую кислоту и клексан.
Из Москвы Музафар выехал в ночь на 12 июля. Спустя 500 километров у машины лопнуло колесо на скорости 90 км/ч , но всё обошлось благополучно. Проехав еще 400 километров, снова постигла неудача - треснули тормозные диски.
В Актау Музафар приехал 16 июля в 01:30.
На лекарства, по словам Музафара, он потратил примерно 174 тысячи тенге.
Половину медикаментов он уже передал заказчикам. Сегодня заберут оставшиеся лекарства.
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Данное видео создано исключительно в познавательных целях ! Моя история началась с сообщения в редакцию местной газеты со словами "Здравствуйте! Я, Манцеров Музафар Нахожусь в данный момент в России, и тут нет проблем с лекарствами Я хотел , как-то помочь жителям своего города..." В общей сложности мне написали около 50-ти человек , к большому сожалению я понимал,что не смогу помочь всем Я принял заявки от 15 человек , когда приходилось отказывать остальным, у меня сердце кровью обливалось... Наступил тот день когда мне нужно было выезжать, я собрал все лекарства в чемодан и выехал из дома. Мы проехали 500км от Москвы и у нас лопнуло колесо на скорости 90км/ч , но слава богу все обошлось. Проехав еще 400км у нас треснули тормозные диски. При въезде в Самару нас не впустили в город , якобы там карантин... после чего мы искали пути объезда по полям и деревням. Доехав до Самары , мы договорились с ребятами которые занимаются перегоном автомобилей с России в Казахстан. Они нам дали одну машину, на которой мы проехали границу. С нами ехали еще 3 машины в которые я раскидал медикаменты Перед Границей меня ожидал неприятный сюрприз , там я увидел людей живущих в шалашах, некоторые вообще спали на земле. Нас просили оставить немного еды или воды , к большому сожалению у нас не было ничего вообще , были деньги , но им не нужны были они.. На границе меня трясло , я был весь бледный, так как начитался в инсте разные истории про опасности провоза простых лекарств через границу. Слава богу мы спокойно проехали границу. Доехав до Уральска, сразу же выехал в Атырау и оттуда в Актау. Этой историей я хочу показать на сколько трудно переживает такое время , наш народ и не только...