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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 2134

Завод «Eko Gaz Aktau» для больниц в Мангистау ежедневно поставляет бесплатно 560 кислородных баллонов

Инициатива принадлежит местному предпринимателю, депутату городского маслихата, члену общественного штаба «Халыққа көмек» Таджимурату Найзабекову. В настоящее время кислород отпускается в бесперебойном режиме. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК
Завод по выпуску кислорода «Eko Gaz Aktau» принял решение в течение месяца бесплатно поставлять кислород всем больницам и провизорным стационарам в Мангистауской области. За две недели отпущено 7 887 кислородных баллонов, а это примерно 560 баллонов в день.

Завод «Eko Gaz Aktau» для больниц в Мангистау ежедневно поставляет бесплатно 560 кислородных баллонов


Как отметил генеральный директор ТОО «Eko Gaz Aktau» Талгат Жанабергенов, завод перешёл на круглосуточный режим работы.

Завод «Eko Gaz Aktau» для больниц в Мангистау ежедневно поставляет бесплатно 560 кислородных баллонов


С 1 по 15 июля завод передал больницам города Актау 4839 кислородных баллонов, в Жанаозен – 579, в Бейнеу – 813, в Шетпе – 266, в Жетыбай - 217 и в Форт-Шевченко - 548. Кроме того, было выделено 625 медицинских баллонов частным лицам в Актау.

Завод «Eko Gaz Aktau» для больниц в Мангистау ежедневно поставляет бесплатно 560 кислородных баллонов


В Мангистауской области функционирует общественный штаб «Халыққа көмек» («Помощь народу».) Основная цель – оказать всемерное содействие и помощь народу, местной исполнительной власти, государственным органам всех уровней, организациям здравоохранения и коллективам медицинских учреждений, а также врачам.

Завод «Eko Gaz Aktau» для больниц в Мангистау ежедневно поставляет бесплатно 560 кислородных баллонов



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Комментарии ( 4 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 22:17
Добрых дел,
Идея пришла депутату, а работать должен предпринематель

Нагнули Талгата через депутата,он не чиновник,его в давлении на бизнес не обвинишь.Попробуй Талгат отказать,мог впоследствии нарваться на крупные неприятности,вплоть до отжима бизнеса,административный ресурс когда надо используется в полный рост.А деньги с бюджета спишут потом на данную статью расходов и осядут они в нужных карманах.

Критик SS,
Вот за счёт таких добросовестных предпринимателей и наживаются власть имущие.
Не живите в иллюзиях.
 
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Serega77 (Посетители) Сегодня, 21:11
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Oraz
  • Ну Ну
  • zhanino
  • Neo_85
 Критик SS (Посетители) Сегодня, 21:05
Вот за счёт таких добросовестных предпринимателей держится страна, удачи вам.
 
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  • Oraz
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:54
Молодец Талгат,если не ты то кто?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • zhanino
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 19:51
Идея пришла депутату, а работать должен предпринематель, вот интересно тендер на аренду авто транспорта отменили? Или нет? Если да, то эти миллионы пустите без всяких тендеров и родственного ,,змеиного клубка", на тот же кислород, на воду для больниц, снарядите пару тройку фур за медикаментами в Россию, что бы без нахлебников и посредников, аким вас же люди на руках носить будут

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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  • Tomiris_2014
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  • mer
  • Oraz
 Sensation (Посетители) Сегодня, 19:27
Молодец Талгат, выражаем тебе благодарность
 
 

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