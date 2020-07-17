Завод «Eko Gaz Aktau» для больниц в Мангистау ежедневно поставляет бесплатно 560 кислородных баллонов

Завод по выпуску кислорода «Eko Gaz Aktau» принял решение в течение месяца бесплатно поставлять кислород всем больницам и провизорным стационарам в Мангистауской области. За две недели отпущено 7 887 кислородных баллонов, а это примерно 560 баллонов в день.Как отметил генеральный директор ТОО «Eko Gaz Aktau» Талгат Жанабергенов, завод перешёл на круглосуточный режим работы.С 1 по 15 июля завод передал больницам города Актау 4839 кислородных баллонов, в Жанаозен – 579, в Бейнеу – 813, в Шетпе – 266, в Жетыбай - 217 и в Форт-Шевченко - 548. Кроме того, было выделено 625 медицинских баллонов частным лицам в Актау.В Мангистауской области функционирует общественный штаб «Халыққа көмек» («Помощь народу».) Основная цель – оказать всемерное содействие и помощь народу, местной исполнительной власти, государственным органам всех уровней, организациям здравоохранения и коллективам медицинских учреждений, а также врачам.