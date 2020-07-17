Компания-спонсор закупила аппараты ЭКГ для больницы в Актау

- Хочется, чтобы вся эта пандемия наконец-то остановилась и человечество задышало. Мы, в свою очередь, будем всеми возможными силами оказывать необходимую поддержку, - заявила генеральный директор компании Узим Ильясова.

ТОО «Petro Welt Technologies Kazakhstan» решило помочь землякам. По согласованию с управлением здравоохранения Мангистауской области были закуплены и переданы сегодня, 17 июля, в областную больницу семь портативных электрокардиографов.