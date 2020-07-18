Как узнать о состоянии больных. Телефоны отделений провизорного центра в Актау

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Близкие больных, находящихся на лечении в провизорном центре, могут узнавать о состоянии пациентов.



Телефоны отделений:



1. Терапия 1: 8 (7292) 210-226 (пост), 210-333 (пост), 210-154 (старшая медсестра), (2 этаж);

2. Терапия 2: 8 (7292) 210-444 (пост), 210-166 (ст м/с), (2 этаж);

3. Терапия 3: 8 (7292) 210-579 (ПИТ), 210-344 (пост), 210-581 (ст м/с), (3 этаж);

4. Терапия 4: 8 (7292) 210-266 (пост), 210-424 (ст м/с), (4 этаж);

5. Терапия 5: 8 (7292) 210-206 (пост №1), 210-274 (пост №2), 210-136 (пост №3), 210-165 (ст м/с), (5 этаж);

6. Терапия 6: 8 (7292) 210-311 (пост), 210-441 (ст м/с), (6 этаж);

7. Терапия 7: 8 (7292) 210-440 (пост), 210-168 (ст м/с), (4 этаж)

8. Реанимация: 8 (7292) 210-480, 210-510, 210-339, 210-219 (ст м/с), (2 и 3 этажи);

9. Аяпова Багдат Амантаевна (психолог): 8 (778) 859 72 88;

10. Мустафина Маржан Султановна (психолог): 8 (775) 032 94 39.