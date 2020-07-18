Видео со Скальной тропы прокомментировали в акимате Актау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В рубрике «Народные новости» опубликовали видеоролик с мужчиной, подмывающимся в море, в районе Скальной тропы.
В акимате сообщили, что видеоролик снят давно.
- Все общественные туалеты на Скальной тропе функционировали до апреля этого года. В связи с проведением процедур приема-передачи объекта «Скальная тропа» от застройщика общественные уборные на указанной территории были закрыты в мае этого года. Однако на сегодняшний день два из трех санузлов функционируют ежедневно с 11:00 до 22:00 (сзади ресторана «Карвон» и на спуске к морю от памятника Тарасу Шевченко), - сообщили в пресс-службе акима.
Всего на городских набережных имеется девять общественных туалетов: три на «Скальной тропе», два в 15а микрорайоне и четыре на пляже «Приморский».
- До 20 июля откроются общественные уборные на смотровой площадке Скальной тропы, а также на набережной в 15а микрорайоне. Туалеты на пляже «Приморский» функционируют в обычном режиме, - добавили в пресс-службе акима города.
В акимате сообщили, что видеоролик снят давно.
- Все общественные туалеты на Скальной тропе функционировали до апреля этого года. В связи с проведением процедур приема-передачи объекта «Скальная тропа» от застройщика общественные уборные на указанной территории были закрыты в мае этого года. Однако на сегодняшний день два из трех санузлов функционируют ежедневно с 11:00 до 22:00 (сзади ресторана «Карвон» и на спуске к морю от памятника Тарасу Шевченко), - сообщили в пресс-службе акима.
Всего на городских набережных имеется девять общественных туалетов: три на «Скальной тропе», два в 15а микрорайоне и четыре на пляже «Приморский».
- До 20 июля откроются общественные уборные на смотровой площадке Скальной тропы, а также на набережной в 15а микрорайоне. Туалеты на пляже «Приморский» функционируют в обычном режиме, - добавили в пресс-службе акима города.
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