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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 4882

Видео со Скальной тропы прокомментировали в акимате Актау

Опубликованный в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлен мужчина, подмывающийся в море, в районе Скальной тропы, прокомментировали в городском акимате.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В рубрике «Народные новости» опубликовали видеоролик с мужчиной, подмывающимся в море, в районе Скальной тропы.

В акимате сообщили, что видеоролик снят давно.

- Все общественные туалеты на Скальной тропе функционировали до апреля этого года. В связи с проведением процедур приема-передачи объекта «Скальная тропа» от застройщика общественные уборные на указанной территории были закрыты в мае этого года. Однако на сегодняшний день два из трех санузлов функционируют ежедневно с 11:00 до 22:00 (сзади ресторана «Карвон» и на спуске к морю от памятника Тарасу Шевченко), - сообщили в пресс-службе акима.

Всего на городских набережных имеется девять общественных туалетов: три на «Скальной тропе», два в 15а микрорайоне и четыре на пляже «Приморский».

- До 20 июля откроются общественные уборные на смотровой площадке Скальной тропы, а также на набережной в 15а микрорайоне. Туалеты на пляже «Приморский» функционируют в обычном режиме, - добавили в пресс-службе акима города.


Видео пользователя Сети.



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Комментарии ( 8 )

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Gurabaz (Посетители) Сегодня, 15:28
Акимат лапшу вешает людям, он всегда был закрыт, и в январе и марте и апреле я даже писал им инстаграмм но ответа от них так и не поступило.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • Gurabaz
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 15:23
По городу туалетов нет вообще, вот и результат.
 
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  • Pavelmwest
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 Костя (Посетители) Сегодня, 14:58
Цитата: дорожник
позади кинотеатра "Юбилейный" был большой общественный туалет. Сейчас там бургерная "Бархан"


Ничего не изменилось.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:56
позади кинотеатра "Юбилейный" был большой общественный туалет. Сейчас там бургерная "Бархан"

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • rastolkuy
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 n92 (Посетители) Сегодня, 13:58
Цитата: Dikaj
Планета -обезьян ..

даже обезьяны из этого фильма будут намного умнее некоторых особей.
 
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  • Gurabaz
 57250 (Посетители) Сегодня, 13:52
А для чего тогда установили там на скальной тропе видеонаблюдение и они вообще работают или муляжи там???
 
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 asnural (Посетители) Сегодня, 13:48
7а микрорайон...напьются пива и ходят гадят вокруг
 
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 Dikaj (Посетители) Сегодня, 13:43
Планета -обезьян ..
 
 

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