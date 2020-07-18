Медицинское оборудование доставили самолетом в Актау

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Аппараты ИВЛ доставила авиакомпания SCAT в несколько городов страны.



В SCAT обратилась Национальная палата предпринимателей «Атамекен» с запросом о перевозке медицинского оборудования. Получив информацию о характере груза, в SCAT было принято решение об отправке без взимания оплаты за услугу перевозки.



В Актау доставили пять единиц медицинского оборудования.



- Мы стараемся уделять особое внимание доставке лекарственных средств и медицинского оборудования в это непростое время и надеемся, что доставленное оборудование поможет всем, кто сейчас борется с болезнью, - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.