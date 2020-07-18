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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:27

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В Мангистау порядка 60 объектов действуют с нарушениями карантинного режима

С начала объявления карантина в Мангистауской области выявлено около 60 объектов, действующих с нарушением карантинного режима. Было выписано 11 административных штрафов на общую сумму около трех миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Встреча с медработниками. Фото предоставлено пресс-службой департамента
В ходе служебной проверки, организованной руководителем отдела департамента Сакеном Мельдебаевым в районах и городах области 16 и 17 июля на предмет соблюдения карантинного режима, было проверено 32 объекта.

- Выявлено 11 торговых объектов, работающих с нарушениями. К ним относятся отсутствие масок у потребителей, санитайзеров в торговых точках, несоблюдение социального дистанцирования. По всем объектам вынесены протоколы об административных нарушениях по статье 425 Кодекс РК Об административных правонарушениях (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов), сумма штрафов составила 2 958 630 тенге, - прокомментировал Сакен Мельдебаев.

Руководитель отдела ознакомился также с работой медицинских организаций области, управлений и отделов департамента в период карантина, провел разъяснительную работу по необходимости жесткого соблюдения карантинных требований.



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