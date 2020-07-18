В Мангистау порядка 60 объектов действуют с нарушениями карантинного режима

Встреча с медработниками. Фото предоставлено пресс-службой департамента

В ходе служебной проверки, организованной руководителем отдела департамента Сакеном Мельдебаевым в районах и городах области 16 и 17 июля на предмет соблюдения карантинного режима, было проверено 32 объекта.



- Выявлено 11 торговых объектов, работающих с нарушениями. К ним относятся отсутствие масок у потребителей, санитайзеров в торговых точках, несоблюдение социального дистанцирования. По всем объектам вынесены протоколы об административных нарушениях по статье 425 Кодекс РК Об административных правонарушениях (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов), сумма штрафов составила 2 958 630 тенге, - прокомментировал Сакен Мельдебаев.



Руководитель отдела ознакомился также с работой медицинских организаций области, управлений и отделов департамента в период карантина, провел разъяснительную работу по необходимости жесткого соблюдения карантинных требований.