Симба из Актау стал седьмым львом в алматинском зоопарке

За вемя карантина специалисты зоопарка проведут ему все необходимые исследования на предмет наличия заболеваний, в том числе и инфекционных, которые присущи представителям крупных кошек.В том случае, если Симба окажется здоров, то его переведут в общую экспозицию зоопарка.Вольер для животного обещал построить глава фонда Show Leopard Foundation Нурали Алиев.Симба стал седьмым по счёту львом, который обитает в алматинском зоопарке.