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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 1466

Симба из Актау стал седьмым львом в алматинском зоопарке

До середины августа Симба пробудет на карантине, как передаёт новостное издание Sputnik Казахстан.

Кадр видео
За вемя карантина специалисты зоопарка проведут ему все необходимые исследования на предмет наличия заболеваний, в том числе и инфекционных, которые присущи представителям крупных кошек.

В том случае, если Симба окажется здоров, то его переведут в общую экспозицию зоопарка.

Вольер для животного обещал построить глава фонда Show Leopard Foundation Нурали Алиев.

Симба стал седьмым по счёту львом, который обитает в алматинском зоопарке.




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Комментарии ( 3 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 16:37
Хорошее число 7, интересно вот хозяин смотрит сводку новостей- он *** хоть рад за него. Нечё ни где не щимит.
 
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  • Pavelmwest
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  • Pankration and MMA
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 14:38
Только вчера вернулся из поездки по Тюб-Карагану. Посетил Жигалган, посмотрел ещё раз окаменелые следы саблезубой "кошки", которая жила миллионы лет назад на нашей территории.
Интродукция льва на Устютре стала бы сенсацией в мире и восстановление биологической справедливости. Ведь львы жили в этих местах ещё тысячу лет назад.
 
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  • tolk
  • Neo_85
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:46
если Симба окажется здоров, то его переведут в общую экспозицию зоопарка.


Очень рад за льва,что всё закончилось для него благополучно. prey
А ведь там место бывшего хозяина этого львёнка fuck
 
 

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