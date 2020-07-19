Жители Актау высказали недовольство из-за отсутствия лекарств в аптеках

- В аптеках ничего нет... Физраствор абсолютно везде отсутствует, прямо на вес золота, - говорит местный житель Алишер.

- В настоящее время дефицита с лекарственными препаратами нет. В аптеках также отсутствует ажиотаж, который был ранее. Мы с собравшимися зашли в первую аптеку и оказалось, что два из трёх заявленных наименований там имеются. Поэтому не стоит создавать панику, - объяснил Ержан Кумискалиев.

Как заявляют жители, в городе дефицит с медикаментами. Горожане попросили представителей власти решить данный вопрос.Данную ситуацию прокомментировал начальник управления внутренней политики Мангистауской области Ержан Кумискалиев.