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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 8082

Жители Актау высказали недовольство из-за отсутствия лекарств в аптеках

У площади «Ынтымак» собрались порядка 20 человек.

Фото Александра Рыжих
Как заявляют жители, в городе дефицит с медикаментами. Горожане попросили представителей власти решить данный вопрос.

- В аптеках ничего нет... Физраствор абсолютно везде отсутствует, прямо на вес золота, - говорит местный житель Алишер.


Жители Актау высказали недовольство из-за отсутствия лекарств в аптеках


Данную ситуацию прокомментировал начальник управления внутренней политики Мангистауской области Ержан Кумискалиев.

- В настоящее время дефицита с лекарственными препаратами нет. В аптеках также отсутствует ажиотаж, который был ранее. Мы с собравшимися зашли в первую аптеку и оказалось, что два из трёх заявленных наименований там имеются. Поэтому не стоит создавать панику, - объяснил Ержан Кумискалиев.




Видео Александра Рыжих



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Комментарии ( 11 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 18:38
Не знаю как там с лекарствами, сегодня пошел купить шалфей, обычный - нашел только в 4-й по счету аптеке, пришлось прогуляться по жаре.
 
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  • Kain-Livesy
  • leo529
  • zayaz
 Coffee (Посетители) Сегодня, 18:19
Цитата: zhanino
А где градусники? Обычные, которые всегда были, почему сейчас не найти?


А меня вот больше волнует, почему люди только в период пандемии начали градусники покупать? И куда они их девают потом? Нашему простому градуснику дома уже лет 7, мы им несколько раз в год пользуемся.

Ладно, с лекарствами понятно - они заканчиваются. Но с градусниками народ что делает? Тоже по 10 штук про запас покупает?
 
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  • zayaz
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:18
самое забавное, что "виновные" в данной ситуации - обычные люди: те, кто раньше не верил в коронавирус, а теперь скупают и пьют все лекарства из советов в вацапе, и перекупщики, которые скупают лекарства в аптеках, а потом перепродают втридорого.
Аптеки - частный бизнесс. Хотели демократию? Получите и распишитесь!
Не чиновники за наличие лекарств в аптеках в ответе, а простые люди - такие же как владельцы обычных магазинов и кафе и их клиенты.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 17:29
Цитата: zhanino
А где градусники? Обычные, которые всегда были, почему сейчас не найти?

Если и есть, то только "под прилавком", также как и лекарства. При проверке чиновниками они чудесным образом появляются. А так, только втихаря продавать по завышенной цене. Азитромицин купил по 5 тысяч за упаковку (3 капсулы), жаль не догадался сразу взять чек с наименованием препарата.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:26
Они наверное про обильное питье и дыхательную гимнастику. Так этого добра и вне аптек полно.
 
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 Riddik (Посетители) Сегодня, 17:18
Зелёнка и йод были в продаже, пипетки не оказалось. Не создавайте ажиотаж.
 
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 OlegVak (Посетители) Сегодня, 17:14
Сколько времени в аптеках нет лекарств? Это уже халатность, это геноцид собственного народа. Но виновные отделаются замечаниями или, самое большие, снятие с должности. Интересно как бы Сталин отнёсся бы к происходящему?
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:10
Все выступления министра врача и президента оказывается просто слова,на поверку как небыло так и нет лекарств.

Я устал,как же я устал от брехни и дураков её изливающих. Грёбаный Экибастуз.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:53
А где градусники? Обычные, которые всегда были, почему сейчас не найти?
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:41
Да ладно?!!!
Пусть попробует купить невинный аспирин, который всегда был в наличии, а тут вдруг исчез или раскупился как чудо лекарство какое-то
 
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