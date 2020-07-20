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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 2740

Специалист отдела ЖКХ Актау отказывается предоставлять информацию о благоустройстве 7 микрорайона

Ремонтные работы в 7 микрорайоне Актау ведутся более трёх недель, но о планах благоустройства жильцам известно не много. Жители возмутились тем, что их пожелания не берутся в расчёт городскими властями.

Фото из открытых источников
Сначала в микрорайоне убрали старые бордюры, потом возле некоторых домов сняли асфальт, рассказывают жители.

Специалист отдела ЖКХ Актау отказывается предоставлять информацию о благоустройстве 7 микрорайона


-Вообще не понимаю, зачем нужно было снимать асфальт там, где этого совершенно не требовалось. В микрорайоне достаточно участков, которые, действительно, нуждаются в замене. Вообще не понятно, что входит в план благоустройства. Только и смотрим, как техника ездит, – говорит жительница 7 микрорайона.

- Перед нашим домом сложно было проехать двум машинам, мы написали письмо на имя акима Актау с просьбой поменять схему ремонта, можно было расширить дорогу, чтобы избежать недовольств водителей, тем более площадь позволяет, – говорит житель 11 дома 7 микрорайона.

Специалист отдела ЖКХ Актау отказывается предоставлять информацию о благоустройстве 7 микрорайона


В пресс-службе акимата Актау рассказали, что благоустройством микрорайона занимается ТОО «Актау-НШ». Работы обойдутся бюджету в 394 310 560 тенге (с НДС).

- Объём работ перед компанией следующий: ремонт тротуарных дорожек – 12 813 кв.м, автомобильных дорог – 33 600 кв.м, детская площадка – семь шт., спортивная площадка – три шт. Срок исполнения - 180 дней после подписания договора. Договор заключен 22 мая, – сообщили в акимате Актау.

Однако на вопрос журналиста, где конкретно будут проложены пешеходные доррожи, какие детские площадки будут отремонтированы, где будут оборудованы новые спортивные и детские площадки, специалист отдела ЖКХ ответить отказывается уже на протяжении трёх недель.



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Комментарии ( 10 )

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  • Expert
 Гулнур (Посетители) Сегодня, 13:41
Почему все время реконструкция всякая 7 мкр. только идет? Посмотрите на внутренность 27 мкр! Нет тротуаров,раскопки столетние которые превратились в глыбы. Нет дет.площадок,спортплощадок. А в ЖКХ звонишь вообще тел.трубку не поднимают, о чем вы...
 
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  • Oraz
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 Рома (Посетители) Сегодня, 12:05
Специалист отдела ЖКХ Актау отказывается предоставлять информацию о благоустройстве 7 микрорайона

Вполне вероятно, что всё уже поделено и распределено, а по отчётам отчитаются об освоенных средствах. Поэтому они скрывают свои "делишки".
Кроме того, в характеристиках работ указан только объем работ в кв.метрах, а где именно будут вести работы, подрядчик будет узнавать из заявки-задании от Заказчика, в котором будут отмечены участки для ремонта дорог.

-Вообще не понимаю, зачем нужно было снимать асфальт там, где этого совершенно не требовалось.

Все банально просто. Тут два возможных вариантов ответа. Первое, с экономической стороны. Объемы работ выражены в кв.метрах, т.е. не важно на каком участке, главное освоит этот объем в пределах границ этого района. Поэтому подрядчикам выгодней вести работы там, где будут меньше затраты, по предварительном соглашении с заказчиком. Второе, по просьбе уважаемого жильца этого дома.

- Перед нашим домом сложно было проехать двум машинам, мы написали письмо на имя акима Актау с просьбой поменять схему ремонта, можно было расширить дорогу,

Такие работы не будут сделаны по причине того, что на данный момент ведутся дорожно-ремонтные работы, а расширение дороги считается реконструкцией, а это уже входит в капитальное строительство. На капитальное строительство требуется согласованный и утвержденный проект, разрешение на строительство и выделение крупного финансового капитала.
 
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  • Oraz
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 DAD (Посетители) Сегодня, 11:31
Этим специалистам, давным давно с жителями нужно советоваться, а не заниматься самодеятельностью, на народные деньги!
 
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  • Кая Снегова
  • TU-154
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 In wa Alla (Посетители) Сегодня, 11:26
Жкх состав полность на замену
 
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 kochevneg (Посетители) Сегодня, 11:22
Daulet201999,
Ты Нью Йорк то видел? Грязный старый город. Знаешь, иногда лучше промолчать...

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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 sergofan (Посетители) Сегодня, 11:20
Цитата: Beluy
веснушка, причем фасады домов красят только вдоль дорог, по периметру микрорайона. Внутри все также серо

Лучше бы не красили, не так убого было бы. Подойдите к любому дому в микрорайоне, таким образом покрашенному и убедитесь сами. Убожество! А уж эти раскраски парапетов красками кислотных расцветок!!! Хотелось бы узнать, у кого это такое чувство "гармонии" цветов? bazar
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 11:11
веснушка, причем фасады домов красят только вдоль дорог, по периметру микрорайона. Внутри все также серо
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 10:59
Они и сами пока не знают. Эх. Если бы эти деньги дошли без распила это был бы Нью Йорк
 
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 веснушка (Посетители) Сегодня, 10:50
Года два назад возле нашего дома поменяли новые бордюры , сделали их высокими , именно у нашего дома в 7 мкр не одной ямы не было ,приехала техника все разломала и асфальт и бордюры а для чего? почему? если был тендер как в 5 мкр на устранение ям,но нам у дома снесли хороший асфальт, да есть плохие участки в 7 мкр возле Ча кура, возле 29-30 домов,но снять во всем 7 мкр почти новые бордюры ЗАЧЕМ? в разгар пандемии , что бы потом просить у горожан средства на закуп медикаментов, где логика? то они фасады домов красят, которые могли бы из без этого простоять,кто распределяет средства проверьте на ковид, это нерациональное использование средств .
 
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 Костя (Посетители) Сегодня, 10:42
специалист отдела ЖКХ ответить отказывается уже на протяжении трёх недель.


Увольте этого некомпетентного работника, без права занимать подобные должности! Имею ввиду акима килькибая
 
 

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