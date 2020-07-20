Специалист отдела ЖКХ Актау отказывается предоставлять информацию о благоустройстве 7 микрорайона

Сначала в микрорайоне убрали старые бордюры, потом возле некоторых домов сняли асфальт, рассказывают жители.-Вообще не понимаю, зачем нужно было снимать асфальт там, где этого совершенно не требовалось. В микрорайоне достаточно участков, которые, действительно, нуждаются в замене. Вообще не понятно, что входит в план благоустройства. Только и смотрим, как техника ездит, – говорит жительница 7 микрорайона.- Перед нашим домом сложно было проехать двум машинам, мы написали письмо на имя акима Актау с просьбой поменять схему ремонта, можно было расширить дорогу, чтобы избежать недовольств водителей, тем более площадь позволяет, – говорит житель 11 дома 7 микрорайона.В пресс-службе акимата Актау рассказали, что благоустройством микрорайона занимается ТОО «Актау-НШ». Работы обойдутся бюджету в 394 310 560 тенге (с НДС).- Объём работ перед компанией следующий: ремонт тротуарных дорожек – 12 813 кв.м, автомобильных дорог – 33 600 кв.м, детская площадка – семь шт., спортивная площадка – три шт. Срок исполнения - 180 дней после подписания договора. Договор заключен 22 мая, – сообщили в акимате Актау.Однако на вопрос журналиста, где конкретно будут проложены пешеходные доррожи, какие детские площадки будут отремонтированы, где будут оборудованы новые спортивные и детские площадки, специалист отдела ЖКХ ответить отказывается уже на протяжении трёх недель.