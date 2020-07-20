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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 941

Жители Актау собрали более 50 мешков мусора в прибрежной зоне

Группа молодых людей провела субботник на одном из пляжей Актау. Собрано более 50 мешков мусора. Об этом рассказал Нурлан Калимов, один из участников субботника.

Скрин видео
По словам Нурлана Калимова, идея убрать прибрежную территорию пришла его друзьям после очередного отдыха, когда они обнаружили горы мусора по всему пляжу.

- Рядом с местом нашего отдыха растут большие кусты, так вот люди там самостоятельно сделали мусорную свалку. Помимо жестяных, пластиковых бутылок и остатков еды в этой куче есть даже использованные подгузники. Я не понимаю, почему людям сложно убрать за собой мусор. Не за кем-то, а за собой. Поэтому на очередной наш пикник мы приехали с мешками для мусора и перчатками. Сначала думали, что уберём только возле кустов, но в итоге разделились по всему пляжу. Спасибо другим отдыхающим, которые, увидев, как мы собираем мусор, подключились к нам, проявили гражданскую позицию. Собранные мешки мы погрузили в специально арендованную ГАЗель, – рассказал Нурлан Калимов.

Жители Актау собрали более 50 мешков мусора в прибрежной зоне


Как сообщил Нурлан, во время субботника произошла неприятная ситуация.

- Как только мы загрузили мешки с мусором в машину, заметили, как группа отдыхающих, собравшись уходить, оставила после себя мусор. Там был арбуз, остатки другой еды, бутылки. Мы попросили их убрать за собой, но люди отказывались. Нам было обидно, мы три часа убирали пляж, а они просто поели, встали и ушли. Позже выяснилось, что это работники нового крупного гостиничного комплекса, расположенного на побережье. В итоге, они убрали за собой. Это ведь несложно. Всем же приятно отдыхать на чистом пляже. Поэтому, друзья, не оставляйте после себя мусор. Берегите природу, – сказал Нурлан Калимов, житель Актау.

Жители Актау собрали более 50 мешков мусора в прибрежной зоне





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Комментарии ( 8 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:04
@акиматактау ~вы~ ТЫ существуешь? - они существуют только на бумаге и при получении зп и в.....
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:58
На солдатским пляже вода гниёт, песок черный, надо бы его закрыть забором и отправить туда сэс, причина и вредно ли. Если да то поменять песок и т.д.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 13:58
Цитата: Resistant
охреневаю с вас свиньи помойные - где жрете там и срете.

Мне почему то стало жалко обыкновенных свиней,этих самых животных,т.к. они едят всё ,что остаётся после человека,и являются по сути санитарами природы. А эти двуногие ,что в видео, даже не знаю кто,на дебилов не похожи, более смахивают на диких,не образованных особей человекоподобных,которые не хотят вообще ничего понимать.
 
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  • mer
  • Сергей Владимиров
 Resistant (Посетители) Сегодня, 13:45
Кому то мозги с рождения были заложены (ребята какие же вы молодцы bravo ), а кто-то и в процессе жизни их не приобрел, охреневаю с вас свиньи помойные - где жрете там и срете. У меня дети фантик от конфеты на улице не выкинут, в карманах носят пока урну не увидят.
Были на 28 км, побережье изгажено полностью, про 43 км вообще молчу - тошниловка.
Обидно за нашу природу, чего она только не терпит от людей suicide

~All people smile in the same language~
 
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  • Неравнодушный
  • DAD
  • Сергей Владимиров
 Ивановна (Посетители) Сегодня, 13:38
Молодцы ребята. applause Воспитание не обошло их стороной. А вот у тех людей, которые оставляют свой мусор после отдыха на берегу, не было достойного всеобъемлющего воспитания. unsmile
Самый показательное воспитание - собственный пример.
 
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  • shurik_kz11
  • DAD
  • Сергей Владимиров
 2garin (Посетители) Сегодня, 13:08
Lada такие новости выпускай по-больше...!!!!
Молодцы ребята- керемет Актаудын бабаларын тарбиесы!!!
Красава всем так держать ДАКАНЦА!!!
 
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  • Ивановна
  • DAD
  • Сергей Владимиров
 Дамир (Посетители) Сегодня, 12:49
красавчики!
 
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In wa Alla (Посетители) Сегодня, 12:47
Нурлан
 
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  • shurik_kz11
  • Неравнодушный
  • DAD
  • Сергей Владимиров
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 12:29
@акиматактау ~вы~ ТЫ существуешь? Люди сами убирают, сами покупают кислород, сами поливают зелень.
 
 

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