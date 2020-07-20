Жители Актау собрали более 50 мешков мусора в прибрежной зоне

По словам Нурлана Калимова, идея убрать прибрежную территорию пришла его друзьям после очередного отдыха, когда они обнаружили горы мусора по всему пляжу.- Рядом с местом нашего отдыха растут большие кусты, так вот люди там самостоятельно сделали мусорную свалку. Помимо жестяных, пластиковых бутылок и остатков еды в этой куче есть даже использованные подгузники. Я не понимаю, почему людям сложно убрать за собой мусор. Не за кем-то, а за собой. Поэтому на очередной наш пикник мы приехали с мешками для мусора и перчатками. Сначала думали, что уберём только возле кустов, но в итоге разделились по всему пляжу. Спасибо другим отдыхающим, которые, увидев, как мы собираем мусор, подключились к нам, проявили гражданскую позицию. Собранные мешки мы погрузили в специально арендованную ГАЗель, – рассказал Нурлан Калимов.Как сообщил Нурлан, во время субботника произошла неприятная ситуация.- Как только мы загрузили мешки с мусором в машину, заметили, как группа отдыхающих, собравшись уходить, оставила после себя мусор. Там был арбуз, остатки другой еды, бутылки. Мы попросили их убрать за собой, но люди отказывались. Нам было обидно, мы три часа убирали пляж, а они просто поели, встали и ушли. Позже выяснилось, что это работники нового крупного гостиничного комплекса, расположенного на побережье. В итоге, они убрали за собой. Это ведь несложно. Всем же приятно отдыхать на чистом пляже. Поэтому, друзья, не оставляйте после себя мусор. Берегите природу, – сказал Нурлан Калимов, житель Актау.