За неделю в Мангистау от коронавируса скончались 11 человек

Фото из открытых источников
По данным телеграмм-канала, среди умерших: мужчины -1940, 1973, 1944, 1972, 1968, 1967, 1951, 1960 годов рождения и три женщины 1949, 1959, 1954 годов рождения.
Всего в стране за неделю скончались 210 человек.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 585 случаев с летальным исходом.
Всего в стране за неделю скончались 210 человек.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 585 случаев с летальным исходом.