Спасибо людям! Жители Актау закупили для провизорных стационаров 20 диспенсеров для воды

- Мы видели, что много волонтёров закупают кислородные баллоны, и подумали, чем бы мы могли помочь. Узнали, что в больницах не у всех есть элементарно чайники. Спросили врачей, и нам сказали, что были бы рады диспенсерам. Вместе с другом организовали сбор средств. Подключились порядка 100 человек, это наши друзья, знакомые, подписчики. За первые два дня собрали 427 тысяч тенге. На 396 тысяч приобрели кулеры. Магазин бытовой техники сделал нам скидку 25 процентов. На оставшуюся сумму и те деньги, которые до сих пор поступают, хотим организовать поставку воды до конца пандемии, возможно, и после. Всё зависит от возможностей. Дополнительно хотим приобрести холодильники и микроволновые печи, потому что там этого нет, – рассказал один из организаторов сбора.
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Вчера увидев состояние больных в провизорных стационарах сердце сжалось в груди. В палате лежали четверо пациентов с положительным COVID-19 и у каждого в глазах была пустота. Увидя новые кулеры (диспенсеры) они проявили интерес... Еще больше они оживились тогда, когда узнали, что это от вас - от простого народа. На вопрос «в чем они нуждаются?» Ответили, что у них нет чайников, микроволновки и им негде хранить еду, так как нет холодильника! В палатах ЖАРА. Еда вся портится мгновенно. У больных нет аппетита, когда им привозят еду, а в те редкие моменты когда у них есть силы и аппетит покушать, то вся еда уже непригодна к употреблению. Горячая вода для их нужд уже в палатах есть, благодаря ВАМ! ⠀ Давайте не будем останавливаться на достигнутом и приложим максимум усилий для того, чтобы каждый человек в стационарах ни в чем не нуждался и знал, что он НЕ ОДИН. У них есть МЫ С ВАМИ! ⠀ Пришло время воплотить нашу детскую мечту - СТАТЬ ГЕРОЕМ, здесь и сейчас! ⠀ Как и в прошлый раз, обязательно будет полный отчет о проделанной работе! ⠀ Просьба подписывать переводы - “На благотворительность” Каспи голд: +77772083333 Саламат Халык банк: 4405 6378 0299 6373