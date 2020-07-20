Спасибо людям! Жители Актау закупили для провизорных стационаров 20 диспенсеров для воды

Идея закупить диспенсеры для воды молодым людям пришла в голову после того, когда они узнали, что в больницах есть проблема с чайниками.- Мы видели, что много волонтёров закупают кислородные баллоны, и подумали, чем бы мы могли помочь. Узнали, что в больницах не у всех есть элементарно чайники. Спросили врачей, и нам сказали, что были бы рады диспенсерам. Вместе с другом организовали сбор средств. Подключились порядка 100 человек, это наши друзья, знакомые, подписчики. За первые два дня собрали 427 тысяч тенге. На 396 тысяч приобрели кулеры. Магазин бытовой техники сделал нам скидку 25 процентов. На оставшуюся сумму и те деньги, которые до сих пор поступают, хотим организовать поставку воды до конца пандемии, возможно, и после. Всё зависит от возможностей. Дополнительно хотим приобрести холодильники и микроволновые печи, потому что там этого нет, – рассказал один из организаторов сбора.