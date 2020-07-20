«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Июля
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.8 KZT
  • €1 = 475.15 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 1625

Спасибо людям! Жители Актау закупили для провизорных стационаров 20 диспенсеров для воды

Двое жителей Актау организовали сбор денежных средств на приобретение диспенсеров (кулеров) для питьевой воды. В акции приняли участие порядка 100 человек. По словам организаторов, в будущем планируется закупать для медучреждений и воду.

Фото Рашида Исмагилова
Идея закупить диспенсеры для воды молодым людям пришла в голову после того, когда они узнали, что в больницах есть проблема с чайниками.

- Мы видели, что много волонтёров закупают кислородные баллоны, и подумали, чем бы мы могли помочь. Узнали, что в больницах не у всех есть элементарно чайники. Спросили врачей, и нам сказали, что были бы рады диспенсерам. Вместе с другом организовали сбор средств. Подключились порядка 100 человек, это наши друзья, знакомые, подписчики. За первые два дня собрали 427 тысяч тенге. На 396 тысяч приобрели кулеры. Магазин бытовой техники сделал нам скидку 25 процентов. На оставшуюся сумму и те деньги, которые до сих пор поступают, хотим организовать поставку воды до конца пандемии, возможно, и после. Всё зависит от возможностей. Дополнительно хотим приобрести холодильники и микроволновые печи, потому что там этого нет, – рассказал один из организаторов сбора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера увидев состояние больных в провизорных стационарах сердце сжалось в груди. В палате лежали четверо пациентов с положительным COVID-19 и у каждого в глазах была пустота. Увидя новые кулеры (диспенсеры) они проявили интерес... Еще больше они оживились тогда, когда узнали, что это от вас - от простого народа. На вопрос «в чем они нуждаются?» Ответили, что у них нет чайников, микроволновки и им негде хранить еду, так как нет холодильника! В палатах ЖАРА. Еда вся портится мгновенно. У больных нет аппетита, когда им привозят еду, а в те редкие моменты когда у них есть силы и аппетит покушать, то вся еда уже непригодна к употреблению. Горячая вода для их нужд уже в палатах есть, благодаря ВАМ! ⠀ Давайте не будем останавливаться на достигнутом и приложим максимум усилий для того, чтобы каждый человек в стационарах ни в чем не нуждался и знал, что он НЕ ОДИН. У них есть МЫ С ВАМИ! ⠀ Пришло время воплотить нашу детскую мечту - СТАТЬ ГЕРОЕМ, здесь и сейчас! ⠀ Как и в прошлый раз, обязательно будет полный отчет о проделанной работе! ⠀ Просьба подписывать переводы - “На благотворительность” Каспи голд: +77772083333 Саламат Халык банк: 4405 6378 0299 6373

Публикация от Salamat Bissengaliyev (@caspium_mare)




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • n92
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:39
Цитата: kolu411
P.S. А наш акимат как всегда просиживает штаны подтверждая свое последнее место, доказывая свою некомпетентность и свою ненужность как органа.

акимат думает на что потратить 8 милиардов теньге которые сверх ожидаемых упали на них! Видать этих ярдов ни на что не хватает раз все на все собирают! lol
"В местный бюджет Мангистауской области сверх плана поступило 7,9 миллиарда тенге, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
С января по июнь поступления в местный бюджет увеличились на 12,7 процента и достигли 69,6 миллиарда тенге. В то время как план составлял 61,7 миллиарда.

https://www.lada.kz/aktau_news/society/82079-v-byudzhet-mangistau-postupilo-poch
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • zhanino
  • Василий Кравчук
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:22
Лишь бы Ренат теперь не обвинил их и тех кто кислородные баллоны в дефиците диспенсеров и баллонов.
P.S. А наш акимат как всегда просиживает штаны подтверждая свое последнее место, доказывая свою некомпетентность и свою ненужность как органа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • TU-154
  • Шевченко 81
  • zhanino
  • aman6586
  • Сергей Владимиров
  • n92
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:39
Опять люди,а когда уже власть чесаться начнёт,где акимы наши хвалёные,гнать в шею всех,могли бы купить,нет как всегда на людей свалили всё,а отчитаются перед Токаевым и пяткой в грудь себя будут пинать мол мы всё мы........................
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Шевченко 81
  • aman6586
  • Сергей Владимиров
 n92 (Посетители) Сегодня, 16:06
ЛЮДИ - спасибо! а нелюди которые должны помогать, но не помогают - желаю столкнутся с этой болезнью и понять что испытывает народ.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика