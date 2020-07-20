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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 1120

В Мангистау поступило 164 жалобы на реализацию незарегистрированных лекарственных средств и превышение цен

В департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области поступило 164 обращения по фактам реализации незарегистрированных лекарственных средств и превышению розничных цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Фото из Сети интернет
По результатам проведённого мониторинга составлено 23 протокола, два протокола готовится к отправке в судебные органы.

- Выявлено 14 фактов превышения розничных цен в аптечных сетях Актау: ИП Хаирова, ИП Абишева, ИП Шалабаева, ТОО «Ада фарм Актау», ТОО «Интерьер Плюс», ИП Кайсар, в ТОО «Biopharma» Жанаозена, в ТОО Алина-Раяна в Мунайлинском районе, ТОО «Бакдаулет-Азия», ИП Кизатова в Тупкараганском районе, ИП Мухамедиева в Каракияском районе. Кроме этого, зафиксировано три случая незаконного занятия фармацевтической деятельностью без лицензии. В одном случае выявлено нарушение установленных законодательством РК норм лицензирования. Три материала направлены в административный суд, ещё два материала готовятся для направления в судебный орган, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

Основная часть обращений — 89, поступила на горячую линию 8(7292)403401 и WhatsApp +77023979488.

Жалобы переданы в департамент полиции Мангистауской области для принятия оперативных мер.

От государственных органов поступило 57 обращений, все материалы направлены в компетентные органы по территориальной принадлежности.

Через приложение DARI KZ принято 12 обращений жителей области, шесть - через социальные сети (WhatsApp, Instagram, Facebook ) и средства массовой информации.

- В настоящее время в Мангистауской области оптовой реализацией лекарственных средств занимаются четыре организации: филиал ТОО «Инкар-Актау», филиал ТОО КФК «Медсервис Плюс», филиал ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» и ТОО «АДА Фарм-Актау», которое кроме оптовой реализации лекарственных средств имеет также розничную сеть – 18 аптек обеспечивают Актау и районы области. Розничной реализацией заняты 449 аптек, из них в Актау – 192, в Жанаозене – 51, в районах Мангистауской области – 206, проинформировали в пресс-службе.

В пресс-службе дополнили, что для предотвращения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения населения лекарствеными средствами, оформляется разовый ввоз лекарственных средств:

Антибиотики: азитромицины, левофлоксацины, цефазолины, цефтраксоны.

Противовирусные: ингавирины, римантадины, анафероны, тамифлю, арбидол.

НВПС: найз, ибупрофен, новиган, нимесилуд, ибуфены, парацетамолы, аспирин, анальгин, цитрамоны, терафлю, тайлол, фервек, максигрипин.

Антикоагулянты в малом количестве: клексан, фраксипарин, ксарелто.

Стероидные ПВС в малом количестве: дексаметазон.

- Поступившие в оптовые фирмы лекарственные средства равномерно распределяются между аптеками городов, районов и сел. На сегодняшний день обеспечение лекарственными средствами налаживается.

В пятницу и субботу фирмы обеспечили аптечные сети Жанаозена. В связи с обострением ситуации по КВИ и введением карантинных мер профилактические проверки по предлицензионному контролю сотрудниками департамента проводятся в режиме онлайн.

- Департаментом продолжается ежедневный обзвон всех субъектов и объектов фармацевтической деятельности на наличие в аптеках и на аптечных складах областного центра лекарственных препаратов, - отметили в пресс-службе.

По поручению Министерства здравоохранения в области ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных средств по 41 наименованию в оптовых складах и аптеках, из имеющихся 449 объектов охвачены обзвоном 307 объектов розничной реализации.

Акиматом Мангистауской области проведено совещание с представителями оптовых фирм, представителями ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов», бизнезменами, на котором было принято решение о спонсорской поддержке ТОО «ФАИЗ-2016» и ТОО «Pharma плюс» бизнесменами региона, а также о возможножности выделения средств при закупе лекарственных средств. Указанные ТОО имеют контракты на поставку лекарственных средств из Российской Федерации. Акиматом Мангистауской области подготовлены письма по решению этих вопросов.

Между вторыми руководителями области и департамента фармацевтической общественностью Мангистауской области 30 июня был заключен Меморандум об обеспечении населения противовирусными лекарственными средствами, антибиотиками, а также отпуску данных лекарственных средств строго по рецепту врача – на курс лечения.

Заместитель руководителя департамента принимает участие в ежедневном совещании акимата области по ситуации в сфере обеспечения лекарственными средствами.



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Комментарии ( 3 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:24
Цитата: mer
Зашёл в аптеку 11-42,аскорбинку в драже спросил,есть по 400. Приказ Министра здравоохранения РК от 11 июля 2020 года , они видимо не читают, цена на сайте указана максимум 295. Короче чихали они,чё хотят ,то и творят.

подавайте жалобу с приложением доказательств - накажут.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • mer
  • kolu411
  • Сергей Владимиров
  • Шевченко 81
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:36
Цитата: mer
Зашёл в аптеку 11-42,аскорбинку в драже спросил,есть по 400.

Аскорбинку жру уже лет эдак 15 и последнюю брал у этих рокфеллеров в 8-9 по 200 тенге за бутылёк в котором 200 драже и сейчас готов заплатить 400 тенге,но где?

mer,
Воры они и их прикрывает некий Ренат.
 
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  • Guz
  • илидия
  • Сергей Владимиров
  • Шевченко 81
 mer (Посетители) Сегодня, 16:49
Зашёл в аптеку 11-42,аскорбинку в драже спросил,есть по 400. Приказ Министра здравоохранения РК от 11 июля 2020 года , они видимо не читают, цена на сайте указана максимум 295. Короче чихали они,чё хотят ,то и творят.
 
 

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