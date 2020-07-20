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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 2565

Ренат Кубатаев: В дефиците лекарств в Актау виновато население

Дефицит лекарственных препаратов возник из-за закупа «про запас». В июле продано почти 600 тысяч жаропонижающих средств. Об этом сообщил Ренат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау.

Фото из открытых источников
Ажиотаж с нехваткой лекарств в регионе возник из-за массового закупа жителями региона.

- В июле в область поступило 785 298 упаковок жаропонижающих препаратов. На сегодняшний день уже продано 599 645. Месяцем ранее, в июне вырос спрос на антибиотики. Тогда поступило 395 000, а уже в этом месяце 593 000. Наблюдается массовый закуп и на антикоагулянты. Часто это происходит потому, что люди приобретают лекарства не по назначению врача, а про запас, – сообщил Ренат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау.



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Комментарии ( 28 )

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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 19:53
Да и салют сделали в Астане потому что фейерверки тоже заранее были закуплены, ну как тут можно было не бабахнуть! Только совесть у него-у этого чинуши-явного бездельника-на всю жизнь испачкана (мягко сказать) смертями невинно и рано покинувшими этот мир чьими то матерями и отцами. И кресло видимо уже скоро придется освободить. Никаким их оправданиям нет прощения!
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:45
Что за население? Везде косячат!
 
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DAD (Посетители) Сегодня, 19:45
Откуда он пришёл? Пусть туда и уйдёт!!!
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 19:33
Цитата: Maximizator
Это он не подумав сказал.

Возникает вопрос -а работу он свою выполняет подумав ?

Живёт не думая,говорящая голова.

Цитата: Mackoi
А почему в больницах лекарств не было? В этом кто виноват?

Ренат и акемат.
 
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OlegVak (Посетители) Сегодня, 19:28
На 696 тыс. населения области (см. Википедию) было продано 600 тыс. упаковок - хороший прозапас. Да завезите еще 2-3 млн. упаковок, что бы лекарства были доступные. Народ за них же деньги платит, не бесплатно раздаете. Только из за таких умников как "Прозапас", т.е. г-н Кубатаев народ остался без лекарств.
 
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Arabic_Nights (Посетители) Сегодня, 19:21
А в низком уровне жизни вы виноваты, хапаете про запас, аппетит бешенный !
 
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vbykov (Посетители) Сегодня, 19:18
Кто шарит, тот картошку жарит. Есть жи.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:14
Цитата: Pontilimo1980
Это вы виноваты. )
Главное что бы убийство Кенедия на вас не повесили.)

я за время ажиотажа ни одной таблетки не купил =)
мне хватает домашней аптечки, а советами из вацапа не пользуюсь, чтоб впрок антибиотики без рецепта закупать. Так что я в домике =)
Цитата: илидия
ни один обос... не подал в отставку и не сделал публичный самоанализ происходящему беспределу в своем ведомстве.Все валят на народ.

ну вообще-то там уже покатились головы начальников ФОМС и СК-Фармация, которые отвечают за снабжение больниц лекарствами

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • Guz
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  • OpOp
  • kz1990
 vbykov (Посетители) Сегодня, 19:13
Ну так-то он от части прав. Можете минусить.
 
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  • zhanino
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  • Guz
 тинаки (Посетители) Сегодня, 19:12
да что ты, *****, говоришь!
 
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