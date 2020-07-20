Ренат Кубатаев: В дефиците лекарств в Актау виновато население

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Ажиотаж с нехваткой лекарств в регионе возник из-за массового закупа жителями региона.



- В июле в область поступило 785 298 упаковок жаропонижающих препаратов. На сегодняшний день уже продано 599 645. Месяцем ранее, в июне вырос спрос на антибиотики. Тогда поступило 395 000, а уже в этом месяце 593 000. Наблюдается массовый закуп и на антикоагулянты. Часто это происходит потому, что люди приобретают лекарства не по назначению врача, а про запас, – сообщил Ренат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау.