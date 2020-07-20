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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 550

В Актау за курение в самолёте с двух рейсов сняты два пассажира

Мужчина и женщина сняты с авиарейсов сообщением «Нур-Султан–Актау» и «Алматы-Актау». На обоих пассажиров наложен административный штраф – 138 900 тенге. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте Мангистау.

Фото из открытых источников
Вчера, 19 июля, в Линейное отделение полиции в аэропорту Актау от представителя авиакомпании АО «AirAstana» поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением «Нур-Султан–Актау» находится правонарушитель.

- При проверке транспортные полицейские установили 34-летнего жителя Караганды, который, находясь на борту воздушного судна, курил электронную сигарету. По акту командира воздушного судна он был снят с вышеуказанного авиарейса. В отношении него был составлен административный протокол по статье 441 ч. 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложено административное взыскание в виде штрафа 50 МРП, – рассказал Калижан Кобландин, первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мангистауской области.

По словам Калижана Кобландина, в тот же день аналогичный случай имел место и на борту воздушного судна сообщением «Алматы- Актау».

В этот раз транспортные полицейские сняли с авиарейса женщину 1986 года рождения, которая, находясь на борту воздушного судна, курила электронную сигарету.

По акту женщина была снята с авиарейса. В отношении пассажирки был составлен аналогичный протокол и наложен штраф 138 900 тысяч тенге.

С начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 22 494 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 1 706.



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Комментарии ( 1 )

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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:48
За насыбай тоже пропишите в законе очень прошу.
 
 

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