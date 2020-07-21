В Мангистау зарегистрировали 519 автомобилей из Армении

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Ранее правительством было принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении до 1 февраля. Однако из-за веденных карантинных мер деятельность специализированных центров обслуживания населения была приостановлена.



С 20 июля, несмотря на вновь введенные карантинные меры, специализированный центр обслуживания населения продолжил функционирование с графиком работы с 09:00 до 16:00.



- На сегодняшний день оформлено 519 автомобилей с армянскими номерами. Зарегистрировать машины необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления, - отметили в пресс-службе департамента полиции.



Владельцы автомобилей из Армении при постановке на учет своих машин должны оплатить сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлину за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлину за госномер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.



Для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 процента МРП и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса РК;

- свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) и государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

- документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки, и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия;

- в особые отметки вносятся записи «Транспортное средство Республики Армения» и «Не подлежит к регистрации на иное лицо»;

- в случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство, выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты;

- при утере ГРНЗ выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.



- К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля. Кроме того, регистрация не может быть осуществлена на лицо, не указанное в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения, - подчеркнули в областном департаменте полиции.



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