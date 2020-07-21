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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 1761

В Мангистау зарегистрировали 519 автомобилей из Армении

В полиции Мангистау напоминают владельцам автомобилей с иностранными номерами, что к регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля этого года.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Ранее правительством было принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении до 1 февраля. Однако из-за веденных карантинных мер деятельность специализированных центров обслуживания населения была приостановлена.

С 20 июля, несмотря на вновь введенные карантинные меры, специализированный центр обслуживания населения продолжил функционирование с графиком работы с 09:00 до 16:00.

- На сегодняшний день оформлено 519 автомобилей с армянскими номерами. Зарегистрировать машины необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления, - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Владельцы автомобилей из Армении при постановке на учет своих машин должны оплатить сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлину за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлину за госномер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.

Для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 процента МРП и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса РК;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) и государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;
- документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки, и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия;
- в особые отметки вносятся записи «Транспортное средство Республики Армения» и «Не подлежит к регистрации на иное лицо»;
- в случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство, выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты;
- при утере ГРНЗ выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.

- К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля. Кроме того, регистрация не может быть осуществлена на лицо, не указанное в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения, - подчеркнули в областном департаменте полиции.

Контактные номера call-центра: +7 (7292) 47-45-10, 47-45-11.
График работы: с 09:00 до 18:00 часов, с понедельника по субботу.



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Комментарии ( 2 )

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Alibek1 (Посетители) Сегодня, 16:26
Это твои проблемы
 
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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 14:18
а если на вахте с февраля нахожусь, а машина на стоянке стоит.... Не могу в актау вырваться... ЧТО ТОГДА?!
 
 

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