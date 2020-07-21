Видео в благодарность медикам сняли в Актау

Ареке Избасканов решил снять видео в благодарность нашим врачам после того, как стал свидетелем их работы.
- Мы были не готовы к борьбе против CoViD-19. Но тяжелее всего нашим врачам. Они находятся на передовой. Я решил снять про них видео после того, как увидел их работу. Ожидая друга во дворе, я увидел, как на вызов приехала «скорая». Вышли врачи, зашли в подъезд. А после на носилках вынесли больного человека. Это было очень сильное зрелище. В этом время в городе уже установили баннеры с портретами врачей-героев. И я решил использовать это в своем материале. Будто сотрудники акимата прочитали мои мысли, - рассказал Ареке.
Автор видео надеется, что медицинским работникам видео понравилось и они ощутили поддержку.
- Всем остальным я хочу пожелать здоровья. И прошу людей соблюдать карантин и санитарные меры безопасности, - добавил Ареке Избасканов.
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: ————————— БІЗДІҢ БАТЫРЛАР! НАШИ ГЕРОИ! ————————— Пандемия охватила всю нашу страну! Как оказалось, мы не готовы к борьбе с вирусом. Сейчас всем тяжело. - Но тяжелее всех нашим врачам. Они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. - Давайте поддержим наших врачей и медицинских работников! - Спасибо ♥️ ———————————— Ролик создан при поддержке: @akimat_mangystau @aktau_akimat @mangystau_ambulance @adver7292 ———————————— Актеры: @berikotegen @bkamazhay1992
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