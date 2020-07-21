На благоустройство Актау выделили 123 миллиона тенге

На работы по благоустройству, как сообщил Алпысбай Таубаев, из местного бюджета выделили 123 миллиона 491 тысячу тенге.- Ведутся работы по ремонту и восстановлению пешеходных дорожек по периметрам микрорайонов, покраска подпорных стен, восстановление малых баннеров на набережной 14 и 15 микрорайонов. Кроме того, ведутся работы по покраске скамеек, урн и детских игровых площадок на набережной. На территории города моют памятники, реконструируют малые архитектурные формы, - отметил Алпысбай Таубаев.Из местного бюджета на ремонт девяти детских игровых площадок выделено 90 миллионов 90 тысяч тенге. По итогам конкурса победителем стало товарищество с ограниченной ответственностью «Ондасын Строй».На текущий ремонт шести спортивных площадок выделено 72 миллиона 962 тысячи тенге. Победителем государственных закупок определено ТОО «Заман Актау».На сегодняшний день строительство девяти новых детских игровых площадок завершено, они сданы в эксплуатацию (по адресам: 3а-25, 14-40, 4-22, 31б-30, 11-3, 4-58, 3-44, жилой массив «Рауан», жилой массив «Приморский»).Ведутся работы по установке спортивных площадок в 11, 14, 17, 28а и 32а микрорайонах.- На ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета выделен 91 миллион 400 тысяч тенге (площадь ремонта составляет 19 800 квадратных метров). Победителем тендера стало ТОО «Ондасын Строй». На сегодняшний день проводятся работы в 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 28, 28а и 29 микрорайонах. На ремонт тротуаров по периметру 3, 4 и 8а микрорайонов из бюджета выделено 124 миллиона 787 тысяч тенге. Работы уже полностью завершены, - сообщил Алпысбай Таубаев.В рамках программы «Дорожная карта занятости» ведется ремонт тротуаров, автомобильных дорог, детских и спортивных площадок внутри 7 микрорайона. Работы выполняет подрядная организация ТОО «Актау-НШ». Стоимость работ по договору составляет 352 миллиона 63 тысячи тенге.- Кроме того, ведется покраска 170 домов на центральных улицах. Подрядчиком является ТОО «Ондасын Строй». Стоимость работ по договору составляет 419 миллионов 569 тысяч тенге. На сегодняшний день уже покрасили фасады 41 дома, - подытожил Алпысбай Таубаев.