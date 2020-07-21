«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Июля
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.8 KZT
  • €1 = 475.15 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 267

На благоустройство Актау выделили 123 миллиона тенге

В городе выполняются работы по благоустройству, ремонту детских игровых площадок и внутримикрорайонных дорог. Об этом в ходе брифинга на площадке центра общественных коммуникаций региона сообщил Алпысбай Таубаев, исполняющий обязанности руководителя актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона
На работы по благоустройству, как сообщил Алпысбай Таубаев, из местного бюджета выделили 123 миллиона 491 тысячу тенге.

- Ведутся работы по ремонту и восстановлению пешеходных дорожек по периметрам микрорайонов, покраска подпорных стен, восстановление малых баннеров на набережной 14 и 15 микрорайонов. Кроме того, ведутся работы по покраске скамеек, урн и детских игровых площадок на набережной. На территории города моют памятники, реконструируют малые архитектурные формы, - отметил Алпысбай Таубаев.

На благоустройство Актау выделили 123 миллиона тенге


Из местного бюджета на ремонт девяти детских игровых площадок выделено 90 миллионов 90 тысяч тенге. По итогам конкурса победителем стало товарищество с ограниченной ответственностью «Ондасын Строй».

На текущий ремонт шести спортивных площадок выделено 72 миллиона 962 тысячи тенге. Победителем государственных закупок определено ТОО «Заман Актау».

На сегодняшний день строительство девяти новых детских игровых площадок завершено, они сданы в эксплуатацию (по адресам: 3а-25, 14-40, 4-22, 31б-30, 11-3, 4-58, 3-44, жилой массив «Рауан», жилой массив «Приморский»).

Ведутся работы по установке спортивных площадок в 11, 14, 17, 28а и 32а микрорайонах.

- На ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета выделен 91 миллион 400 тысяч тенге (площадь ремонта составляет 19 800 квадратных метров). Победителем тендера стало ТОО «Ондасын Строй». На сегодняшний день проводятся работы в 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 28, 28а и 29 микрорайонах. На ремонт тротуаров по периметру 3, 4 и 8а микрорайонов из бюджета выделено 124 миллиона 787 тысяч тенге. Работы уже полностью завершены, - сообщил Алпысбай Таубаев.

На благоустройство Актау выделили 123 миллиона тенге


В рамках программы «Дорожная карта занятости» ведется ремонт тротуаров, автомобильных дорог, детских и спортивных площадок внутри 7 микрорайона. Работы выполняет подрядная организация ТОО «Актау-НШ». Стоимость работ по договору составляет 352 миллиона 63 тысячи тенге.

- Кроме того, ведется покраска 170 домов на центральных улицах. Подрядчиком является ТОО «Ондасын Строй». Стоимость работ по договору составляет 419 миллионов 569 тысяч тенге. На сегодняшний день уже покрасили фасады 41 дома, - подытожил Алпысбай Таубаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ssnaktau (Посетители) Сегодня, 16:30
Если акимат так же благоустраивает,как озеленяет...то понятно как выкидываются в никуда бюджетные деньги..просто закрашиваются и закапываются.Постоянно спрашиваю зачем нам депутаты..чем они занимаются...не они ли должны от лица народа контролировать деятельность исполнительной власти?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Sportikus
 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:24
Что то выделяют миллионы бесконечно, но что результата не видно, все как попало, лучше бы так вообще не делали
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика