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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 18:57

Просмотров: 1311

42 500 тенге: Куда жители Актау смогут пожаловаться на работодателя в случае его отказа подать заявление

В случае несоблюдения работодателем требований по назначению выплаты в размере 42 500 тенге работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
В городском акимате рассказали, что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на социальную выплату в размере 42 500 тенге для своих сотрудников.

- Работодатель должен подать заявление на назначение единовременной выплаты в размере 42 500 тенге на случай потери дохода его работниками в связи с введением ограничительных мер. Если работодатель не соблюдает требования, работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда, - отметили в пресс-службе акима Актау.

По вопросам единовременной выплаты можно обратиться по телефонам: 8 (7292) 31-91-73; 8 (701) 415 65 05 (Калиева Раушан Баулыбайқызы)



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