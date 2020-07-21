42 500 тенге: Куда жители Актау смогут пожаловаться на работодателя в случае его отказа подать заявление

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В городском акимате рассказали, что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на социальную выплату в размере 42 500 тенге для своих сотрудников.



- Работодатель должен подать заявление на назначение единовременной выплаты в размере 42 500 тенге на случай потери дохода его работниками в связи с введением ограничительных мер. Если работодатель не соблюдает требования, работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда, - отметили в пресс-службе акима Актау.



По вопросам единовременной выплаты можно обратиться по телефонам: 8 (7292) 31-91-73; 8 (701) 415 65 05 (Калиева Раушан Баулыбайқызы)