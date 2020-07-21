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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 19:53

Просмотров: 6871

Количество госпитализаций с пневмонией и COViD-19 уменьшилось в Мангистау

Почти в два раза уменьшилось количество госпитализируемых в провизорный госпиталь. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта sputniknews.kz
Количество госпитализированных в день уменьшилось с 250 до 100 человек.

- За последнюю неделю выписывают больше 150 человек в день. Существенно уменьшилось количество вызовов, поступающих на Станцию скорой помощи. С 3 по 21 июля от жителей области поступило 595 вызовов «скорой». Из этого числа 186 вызовов поступило от жителей Актау. Из-за признаков пневмонии жители звонили за этот период 37 раз, - сообщили в центре общественных коммуникаций.

В центре общественных коммуникаций добавили, что в области функционируют 126 мобильных бригад - 76 в городах региона, 50 - в сельской местности.



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Комментарии ( 5 )

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  • Шевченко 81
 Picantos (Посетители) Сегодня, 00:53
Просто люди перестали обращаться. Сами научились лечиться.
 
-1
  • leo529
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  • Neo_85
 Евгений Сахаров (Посетители) Вчера, 23:34
mer,
Факты вещь упрямая, все остальное бла бла бла
 
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Lido (Посетители) Вчера, 22:58
Хорошая новость за последние 2 недели
 
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  • leo529
  • Neo_85
 mer (Посетители) Вчера, 22:58
Евгений Сахаров,
Да причём тут послабления или карантин,за короткий промежуток времени была массовая вспышка заболевших ,это где то с 15 июня по 10 июля,при этом много болело в лёгкой и средней форме,плюс бессимптомные. Сейчас начался спад,заболевают те,кто особо предохранялся,а большая масса уже "заработала" тот самый иммунитет, переболев,о котором мы все слышали из СМИ. И это даже по аптекам видно,ну и по вызовам скорой помощи.
 
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  • Ну Ну
  • Шевченко 81
 Евгений Сахаров (Посетители) Вчера, 21:06
Чем хвалитесь? Давайте опять сделайте послабления и все вернется на круги своя. 123 миллиона выделили на дороги что проблема с короновирусом закончилась?
 
 

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