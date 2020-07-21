Количество госпитализаций с пневмонией и COViD-19 уменьшилось в Мангистау

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Количество госпитализированных в день уменьшилось с 250 до 100 человек.



- За последнюю неделю выписывают больше 150 человек в день. Существенно уменьшилось количество вызовов, поступающих на Станцию скорой помощи. С 3 по 21 июля от жителей области поступило 595 вызовов «скорой». Из этого числа 186 вызовов поступило от жителей Актау. Из-за признаков пневмонии жители звонили за этот период 37 раз, - сообщили в центре общественных коммуникаций.



В центре общественных коммуникаций добавили, что в области функционируют 126 мобильных бригад - 76 в городах региона, 50 - в сельской местности.