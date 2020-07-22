Выпечкой и десертами порадовали медиков в Мангистау

- Предпринимателям в эти дни непросто - карантин повлиял на поток клиентов и деятельность наших цехов в целом. Но, тем не менее, мы считаем своим долгом показать нашим медикам, что понимаем, как они рискуют многие месяцы, - отметила Сандугаш Юсупова, президент Гильдии кондитеров Мангистауской области, член Совета деловых женщин палаты «Атамекен» .

- Медработники были приятно удивлены и улыбки не сходили с их лиц. Чаепитие с пирогами или тортами поднимет настроение любому человеку, а медикам положительные эмоции сейчас очень нужны для сохранения эмоционального баланса. Нашу инициативу подхватили и районные советы деловых женщин. В Тупкараганском районе наши девушки высадили «сладкий десант» в районной больнице. Мы охватим акцией всех медработников, работающих в провизорных центрах, - поделилась Сауле Салихова, председатель Совета деловых женщин региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Мангистауской области.

В связи с круглосуточной борьбой с пандемией медики изолированы от своих семей и проживают в городских гостиницах. Бизнес-леди и кондитеры в столь сложный период решили поддержать врачей вниманием. Акция была проведена по инициативе общественного штаба «Халыққа көмек» и охватила свыше 500 медиков.Участники акции три дня развозили выпечку по гостиницам и больницам.