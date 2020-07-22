Назначен новый заместитель акима Актау

Фото предоставила пресс-служба акима Актау

Малик Абдыкадиров родился в 1978 году.



В 1999 году окончил университет «Кайнар», в 2011 году - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова по специальности «Нефтегазовое дело». В 2011 году получил третье высшее образование в Абердинском университете, где получил степень магистра.



Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района. С 2014 года занимал различные должности в областной прокуратуре.



В 2014-2015 годах работал административным менеджером проекта «Батыс-Курина-2» компании «Лукойл Оверсиз».



С 2017 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области, руководителем департамента Комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.