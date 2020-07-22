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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 673

Назначен новый заместитель акима Актау

На должность заместителя акима Актау назначен Абдыкадиров Малик Сейлханович. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото предоставила пресс-служба акима Актау
Малик Абдыкадиров родился в 1978 году.

В 1999 году окончил университет «Кайнар», в 2011 году - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова по специальности «Нефтегазовое дело». В 2011 году получил третье высшее образование в Абердинском университете, где получил степень магистра.

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района. С 2014 года занимал различные должности в областной прокуратуре.

В 2014-2015 годах работал административным менеджером проекта «Батыс-Курина-2» компании «Лукойл Оверсиз».

С 2017 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области, руководителем департамента Комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • Vohazab
 Resistant (Посетители) Сегодня, 13:36
делаем ставки Господа, наворует или облагородит город tost

~All people smile in the same language~
 
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  • Vohazab
 dom555 (Посетители) Сегодня, 13:22
Новый или старый без разницы. Уже вагон этих Акимов сменилось, а толку ноль для города . Воры верните 15 000 инвалидам и деревья полейте . Навоз разбросали по всему городу . Все деревья высохли .
 
 

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