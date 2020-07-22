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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 3127

Отца подростка наказали за проделки сына в Актау

За хулиганство, совершённое несовершеннолетним, родитель подростка привлечён к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба специализированного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Инцидент произошёл вечером 2 июля в одном из дворов в 7 микрорайоне. Подросток беспричинно ударил в область лица своего сверстника. К ответственности привлекли отца несовершеннолетнего хулигана.

Постановлением суда мужчина привлечён к штрафу в размере семи месячных расчетных показателей, то есть 19 446 тенге.

Постановление суда оглашено 22 июля, но ещё не вступило в законную силу.



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Комментарии ( 6 )

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vbykov (Посетители) Сегодня, 18:52
Guz,
Видать не так меня воспитывали, когда говорили, что слабых бить нельзя.
 
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  • Vladimir7737
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  • Placida
  • elek
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:02
Решение суда обхохотайное. Мы росли и скандалили,такие типы как к примеру я так вообще всегда с разбитыми мордами ходили и лезли куда надо и куда не надо. Пацан которому в морду дали слабый,пожаловался отцу таких во дворе "терпилами" зовут. Отец к судье,судья штраф-это теперь так решают дворовые конфликты.
Слабых всегда били и бьют по жизни,мы тут выросли и битыми были,но слабыми никогда.

Vaciliy,
Эх Вася Вася.................
 
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  • Pontilimo1980
  • kolu411
 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 17:43
Слушайте, комментаторы! Вы ничего ни грамма не знаете об ициденте, а во всю комментируете! Я не думаю, что там все так просто! Мы что в детстве никогда не дрались?! Я думаю Лада специально поджигает фитиль ненависти! Для них чем скандальнее, тем вы больше будете участвовать в их склоках!
 
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  • arelav_74
  • Guz
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 Костя (Посетители) Сегодня, 16:47
Цитата: Мужик
Абсурдное решение суда, то есть плати штраф и пускай бьет кого хочет?


А у нас в каких либо сферах как то по-другому???

За "кампот" - 1000 $ (цены примерные)
Убийство (если убил простого смертного) - от 10 000$

Наркотики - от 150 000 тенге до 3 млн. (смотря какая статья)

и т.д.

В ходе следствия, обычно цены пониже, на суде - чуть выше.

Это вполне реально.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:22
Мало. Надо хотябы 250 000 чтобы запомнил.
 
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 Мужик (Посетители) Сегодня, 16:16
Абсурдное решение суда, то есть плати штраф и пускай бьет кого хочет?
 
 

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