Отца подростка наказали за проделки сына в Актау

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Инцидент произошёл вечером 2 июля в одном из дворов в 7 микрорайоне. Подросток беспричинно ударил в область лица своего сверстника. К ответственности привлекли отца несовершеннолетнего хулигана.



Постановлением суда мужчина привлечён к штрафу в размере семи месячных расчетных показателей, то есть 19 446 тенге.



Постановление суда оглашено 22 июля, но ещё не вступило в законную силу.