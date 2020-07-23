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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 1492

Изменения в сервисе бронирования очереди в ЦОН Актау

При бронировании очереди в ЦОН теперь можно видеть свободное для посещения время. Ранее в списке бронирования отображалось время вне зависимости, занято оно или нет. Это доставляло определенные неудобства, так как приходилось выходить из меню и заново выбирать свободное время. Об этом сообщила Жадыра Шалабаева, PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области .

Фото предоставили в государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области
Бронирование очереди в ЦОН происходит на портале egov.kz.

Также на egov.kz запущена новая функция по перебронированию очереди. В случае наличия активной брони человек может перебронировать очередь, и освободить своё время и дату для других. Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких временных окон на несколько дней подряд, граждане теперь могут взять одну бронь лишь раз в 10 дней.

При этом бронь в спецЦОН и обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение 10 дней.

Стоит отметить, что бронировать очередь в спецЦОН должен владелец авто, который выступает в роли продавца.

Эти меры уже позволили разгрузить очередь бронирования и дать возможность получить услуги большему количеству граждан.

Также появилась возможность забронировать в один рабочий день на один ИИН два типа услуг, один из которых - документирование. К примеру, если раньше гражданин в один день мог получить только один тип услуг, то теперь он может получить еще один вид услуги на выбор.

Кроме этого, пользователи egov.kz смогут увидеть статус бронирования очереди в личном кабинете на портале электронного правительства.

Напомним, после завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана можно получить только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Для этого необходимо заранее забронировать очередь в ЦОН на портале egov.kz или с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0.

Это направлено на исключение скопления граждан и минимизации опасности заражения вирусом.

Время работы ЦОНов в Актау: с 09:00 до 16:00, без перерыва. Понедельник, пятница, суббота и воскресенье - выходные дни.



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Комментарии ( 1 )

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Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 11:30
У нас вообще-то ЦОНы закрыты.А когда работали, забронировать очередь получилось только через оператора - на сайте 160!!! раз была "техническая ошибка".Пользуйтесь услугами сайта: "Да прибудет с вами терпение и удача!".
 
 

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