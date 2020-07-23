Изменения в сервисе бронирования очереди в ЦОН Актау

Фото предоставили в государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области
Бронирование очереди в ЦОН происходит на портале egov.kz.
Также на egov.kz запущена новая функция по перебронированию очереди. В случае наличия активной брони человек может перебронировать очередь, и освободить своё время и дату для других. Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких временных окон на несколько дней подряд, граждане теперь могут взять одну бронь лишь раз в 10 дней.
При этом бронь в спецЦОН и обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение 10 дней.
Стоит отметить, что бронировать очередь в спецЦОН должен владелец авто, который выступает в роли продавца.
Эти меры уже позволили разгрузить очередь бронирования и дать возможность получить услуги большему количеству граждан.
Также появилась возможность забронировать в один рабочий день на один ИИН два типа услуг, один из которых - документирование. К примеру, если раньше гражданин в один день мог получить только один тип услуг, то теперь он может получить еще один вид услуги на выбор.
Кроме этого, пользователи egov.kz смогут увидеть статус бронирования очереди в личном кабинете на портале электронного правительства.
Напомним, после завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана можно получить только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Для этого необходимо заранее забронировать очередь в ЦОН на портале egov.kz или с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0.
Это направлено на исключение скопления граждан и минимизации опасности заражения вирусом.
Время работы ЦОНов в Актау: с 09:00 до 16:00, без перерыва. Понедельник, пятница, суббота и воскресенье - выходные дни.
Также на egov.kz запущена новая функция по перебронированию очереди. В случае наличия активной брони человек может перебронировать очередь, и освободить своё время и дату для других. Чтобы исключить возможность бронирования одним и тем же лицом нескольких временных окон на несколько дней подряд, граждане теперь могут взять одну бронь лишь раз в 10 дней.
При этом бронь в спецЦОН и обычный ЦОН не будут считаться в совокупности, клиент будет иметь право обратиться по одному разу в автоЦОН и ЦОН в течение 10 дней.
Стоит отметить, что бронировать очередь в спецЦОН должен владелец авто, который выступает в роли продавца.
Эти меры уже позволили разгрузить очередь бронирования и дать возможность получить услуги большему количеству граждан.
Также появилась возможность забронировать в один рабочий день на один ИИН два типа услуг, один из которых - документирование. К примеру, если раньше гражданин в один день мог получить только один тип услуг, то теперь он может получить еще один вид услуги на выбор.
Кроме этого, пользователи egov.kz смогут увидеть статус бронирования очереди в личном кабинете на портале электронного правительства.
Напомним, после завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана можно получить только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Для этого необходимо заранее забронировать очередь в ЦОН на портале egov.kz или с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0.
Это направлено на исключение скопления граждан и минимизации опасности заражения вирусом.
Время работы ЦОНов в Актау: с 09:00 до 16:00, без перерыва. Понедельник, пятница, суббота и воскресенье - выходные дни.