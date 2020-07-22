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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 4557

Блокпосты установили в районе пляжей Актау

На пяти участках набережной зоны в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото акимата Актау
Как отметили в акимате, согласно постановлению главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова, в области запрещена деятельность городских, общественных пляжей и аквапарков.

В связи с этим на пяти участках набережной в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Под запрет попали: набережная 1 микрорайона, территория за рестораном «Карвон» в 1 микрорайоне, территория у водно-спасательной станции в 1 микрорайоне, набережная «Шевченко» в 4 микрорайоне и тёплый пляж.

- На данных территориях ежедневно будут патрулировать полицейские. Жителям и гостям города разрешено отдыхать на прибрежной территории до запрещающих лент. В парках и скверах разрешено находиться только в количестве не более трёх человек, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 14 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:13
Маразм продолжает крепчать, добавить больше нечего

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 19:06
Начинали с того, что заварили входную дверь в подъезде первого заболевшего, помните?
После того, как санврач Сыдыманов выпустил приказ о закрытии ледовых катков и бьюти-салонов в посёлке Сенек, я уже ничему не удивляюсь в нашем дурдоме.

По этому поводу Владимир Семёнович как-то спел "Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис
телевизор запретил".

Короче, коронабесие продолжается.
 
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  • Василий Кравчук
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:40
Если вас 6 то разделитель по 3 и все.
 
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  • DAD
  • Василий Кравчук
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:32
Непрофессионализм и коррупция порождают бардак и недовольство народа.
 
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  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 bake (Посетители) Сегодня, 18:24
Значит платные пляжи вирус обходит стороной. Так же как и аквапарк в Rixos на открытие курорта.
Понятно, что делается для народа, но это какая то медвежья услуга.
 
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 Dikaj (Посетители) Сегодня, 18:16
Почему именно сегодня закрыли ? В прошлые дни вирус был где то в других местах ? а сегодня он на набережной поджидает нас? Не там запрещаете..
 
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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 18:07
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:52
Походу Ергали Садымов адраспана обнюхался,солнце,воздух и вода(море) наши лучшие друзья,а ультрафиолет способствует лечению GOVID-19,так зачем "ботик" потопили?
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:36
ну давайте расскажите мне как вы там платные пляжи запретили ))))
 
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 2garin (Посетители) Сегодня, 17:30
обезьяну гоняют циркачи
 
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