О стадиях строительства трех опреснительных заводов в Мангистау рассказали чиновники

- Однако данные объемы не полностью удовлетворяют потребность жителей региона. Необходимы дополнительные 37 тысяч кубических метров воды. В связи с этим в области в данный момент проводится ряд комплексных мер, - подчеркнул Нурлан Орынбасаров, заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства .

Объёмы питьевой воды, подаваемой на область в летний период, как отмечают специалисты, составляют 150 тысяч кубических метров в сутки.Планируется реализация проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» в Актау до 40 тысяч кубических метров в сутки. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) проекта. Стоимость проекта обойдётся в 10,5 миллиарда тенге. Срок сдачи ПСД ориентирован на август текущего года. Завод планирует выпускать с декабря 2021 года питьевую воду в объеме 40 тысяч кубических метров в сутки.Также запланирована реализация проекта строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки в районе курортной зоны Кендерли. Уже разработано технико-экономическое обоснование, которое внесено на рассмотрение государственной экспертизы. По завершению проекта жители Жанаозена будут полностью обеспечены питьевой водой. Данные работы проводятся силами и средствами АО «КазМунайГаз».Ожидается реализация проекта строительства опреснительного завода мощностью 17 тысяч кубических метров в сутки на месторождении «Каражанбас». На данный момент ведутся строительные работы. К первому полугодию 2021 планируется сдать объект. Таким образом, месторождение освободится от зависимости подачи воды из магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак».Планируется реализовать проект строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки в поселке Курык Каракиянского района. Проектно-сметная документация уже полностью готова и вынесена на рассмотрение государственной экспертизы.