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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:09

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О стадиях строительства трех опреснительных заводов в Мангистау рассказали чиновники

В связи с возрастанием объёмов потребления питьевой воды в регионе в летнее время, остро ощущается её дефицит. В связи с этим власти намерены реализовать ряд проектов по строительству опреснительных заводов в Мангистауской области. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций (ЦОК) региона.

Фото из доступных источников
Объёмы питьевой воды, подаваемой на область в летний период, как отмечают специалисты, составляют 150 тысяч кубических метров в сутки.

- Однако данные объемы не полностью удовлетворяют потребность жителей региона. Необходимы дополнительные 37 тысяч кубических метров воды. В связи с этим в области в данный момент проводится ряд комплексных мер, - подчеркнул Нурлан Орынбасаров, заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства .


Планируется реализация проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» в Актау до 40 тысяч кубических метров в сутки. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) проекта. Стоимость проекта обойдётся в 10,5 миллиарда тенге. Срок сдачи ПСД ориентирован на август текущего года. Завод планирует выпускать с декабря 2021 года питьевую воду в объеме 40 тысяч кубических метров в сутки.

Также запланирована реализация проекта строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки в районе курортной зоны Кендерли. Уже разработано технико-экономическое обоснование, которое внесено на рассмотрение государственной экспертизы. По завершению проекта жители Жанаозена будут полностью обеспечены питьевой водой. Данные работы проводятся силами и средствами АО «КазМунайГаз».

Ожидается реализация проекта строительства опреснительного завода мощностью 17 тысяч кубических метров в сутки на месторождении «Каражанбас». На данный момент ведутся строительные работы. К первому полугодию 2021 планируется сдать объект. Таким образом, месторождение освободится от зависимости подачи воды из магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак».

Планируется реализовать проект строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки в поселке Курык Каракиянского района. Проектно-сметная документация уже полностью готова и вынесена на рассмотрение государственной экспертизы.



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