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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:25

Просмотров: 914

Серик Гусман: Давление подачи воды в Актау стабилизировано

О суточном потреблении питьевой воды местными жителями и её дефиците рассказал заместитель акима Актау Серик Гусман на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
Объём питьевой воды, потребляемый жителями Актау в сутки, составляет 52 тысячи кубических метров.

Как заявил Серик Гусман, дефицит питьевой воды в городе возникает не только из-за возросших объемов потребления, но и с ростом числа новых зданий и жилых домов.

По словам работников ТОО «МАЭК-Казатомпром», которые обеспечивают город питьевой водой, потребление воды повышается, особенно в дневное время суток. Это, в свою очередь, приводит к снижению или отсутствию давления подачи воды на верхние этажи многоэтажных жилых домов.

- В настоящее время проблемы давления подачи воды стабилизированы, - сказал Серик Гусман.

На прошлой неделе горожане за сутки потребляли в среднем 41 тысячу кубических метров питьевой воды, а также 7 тысяч кубических метров технической воды и 6600 кубических метров горячей воды.

Общая протяженность инженерных сетей в городе, которыми заведует ГКП «Каспий жылу, су арнасы», составляет 1163,47 километра. Из них 403,44 километра - питьевая вода, 464,41 километра - отопление, а остальные 295,61 километра - канализация. В Актау действует 13 канализационных насосных станций.

Кроме того, жители населённых пунктов Акшукур и Саин-Шапагатов потребляли 3 382 кубометра питьевой воды в сутки.



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Комментарии ( 1 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 22:54
А ЧТО СЕРИК ГУСМАН ЕЩЁ РАБОТАЕТ?
 
 

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