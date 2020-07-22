Серик Гусман: Давление подачи воды в Актау стабилизировано

Фото из архива «Лады»

Объём питьевой воды, потребляемый жителями Актау в сутки, составляет 52 тысячи кубических метров.



Как заявил Серик Гусман, дефицит питьевой воды в городе возникает не только из-за возросших объемов потребления, но и с ростом числа новых зданий и жилых домов.



По словам работников ТОО «МАЭК-Казатомпром», которые обеспечивают город питьевой водой, потребление воды повышается, особенно в дневное время суток. Это, в свою очередь, приводит к снижению или отсутствию давления подачи воды на верхние этажи многоэтажных жилых домов.



- В настоящее время проблемы давления подачи воды стабилизированы, - сказал Серик Гусман.



На прошлой неделе горожане за сутки потребляли в среднем 41 тысячу кубических метров питьевой воды, а также 7 тысяч кубических метров технической воды и 6600 кубических метров горячей воды.



Общая протяженность инженерных сетей в городе, которыми заведует ГКП «Каспий жылу, су арнасы», составляет 1163,47 километра. Из них 403,44 километра - питьевая вода, 464,41 километра - отопление, а остальные 295,61 километра - канализация. В Актау действует 13 канализационных насосных станций.



Кроме того, жители населённых пунктов Акшукур и Саин-Шапагатов потребляли 3 382 кубометра питьевой воды в сутки.