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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:50

Просмотров: 3014

Водитель автомобиля Mercedes в Мангистау оштрафован за заезд на людное побережье

На нарушителя был составлен административный протокол по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
При мониторинге полицейскими социальных сетей 21 июля в Instagram было обнаружено видео, на котором водитель Mercedes-Benz заехал на прибрежную зону, где отдыхали люди, и попытался дрифтовать на песке.

- На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (КоАП РК) (Мелкое хулиганство), а также по части 5 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), - сообщили в ведомстве.


Статья 434 часть 1 КоАП РК влечёт за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.

Статья 590 часть 5 КоАП РК предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.




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Комментарии ( 6 )

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  • Сергей Владимиров
 бобер (Посетители) Сегодня, 23:00
Дебилы продолжают палить сами себя.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Сергей Владимиров
 310 (Посетители) Сегодня, 23:00
Еще и тонировочка бункер
 
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  • Empro
  • malovdmitriy
  • Сергей Владимиров
 dildjan (Посетители) Сегодня, 22:05
Опять армянские номера.Баран за рулем.
 
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  • Сергей Владимиров
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:52
КочевниГи проявляют все прелести своего образования! Дома не учат в школе вообще по барабану.
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 20:49
Штрафовать так всех, в любой день на пляже полно джиперов, некоторые гидроцикл на скутере везут. Также по берегу среди отдыхающих едут. Ничем не лучше они, только племя у них обычно другое.

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:25
Это видимо из тех же, племенных особей, что и мусор бросают, на месте отдыха возле моря.
 
 

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