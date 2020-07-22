Водитель автомобиля Mercedes в Мангистау оштрафован за заезд на людное побережье

- На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (КоАП РК) (Мелкое хулиганство), а также по части 5 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), - сообщили в ведомстве.

При мониторинге полицейскими социальных сетей 21 июля в Instagram было обнаружено видео, на котором водитель Mercedes-Benz заехал на прибрежную зону, где отдыхали люди, и попытался дрифтовать на песке.влечёт за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.