Сотрудника акимата Актау отправили в Россию для приобретения медикаментов

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На заседании оперативного штаба Мангистауской области рассказали о работе по снабжению региона медикаментами.



- Сегодня из-за роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией в регионе вырос спрос на лекарства. Доставку 80 процентов лекарств в регион реализуют компании «Инкар», «Эмити», «Медсервисплюс» и «АДА Фарм». Около 400 аптек занимаются розничной торговлей. Три раза в неделю осуществляется доставка лекарственных средств в ограниченных объемах, - сообщил заместитель главы региона.



По словам Бакытжана Качакова, с 23 по 27 июля ожидается доставка 53,5 тонны лекарственных средств.



- Для этого акимат предоставит четыре фуры и грузовую «ГАЗель». Компания «Инкар» доставит 20 тонн лекарств, из Алматы в Актау уже выехали две фуры с 32 тоннами медикаментов. Сейчас мы рассматриваем вариант воздушной транспортировки 1,5 тонны лекарств от компании «Медсервисплюс», - пояснил заместитель акима области Бакытжан Качаков.



Он отметил, что с 1 по 20 июля в регион было доставлено более 143 тысяч упаковок антикоагулянтов, более 593 тысяч упаковок антибиотиков, более 785 тысяч упаковок жаропонижающих средств и более 238 упаковок противовирусных лекарств.



- Кроме того, принимаются меры по закупке лекарств из Астраханской области и их доставке в регион автотранспортом. В командировку был направлен сотрудник Актауского городского акимата. Из Астрахани и Краснодара ожидается фура с лекарствами. Кроме того, из Астраханской области при помощи спонсоров ожидается грузовая «ГАЗель» с лекарствами, - сказал Бакытжан Качаков.