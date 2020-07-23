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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:50

Просмотров: 1726

Сотрудника акимата Актау отправили в Россию для приобретения медикаментов

В Астрахани планируют закупить лекарственные препараты и доставить их в наш регион на автотранспорте. Помимо этого, из Алматы в Актау уже выехали два грузовых автомобиля с 32 тоннами медикаментов. Об этом рассказал Бакытжан Качаков, заместитель акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта regnum.ru
На заседании оперативного штаба Мангистауской области рассказали о работе по снабжению региона медикаментами.

- Сегодня из-за роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией в регионе вырос спрос на лекарства. Доставку 80 процентов лекарств в регион реализуют компании «Инкар», «Эмити», «Медсервисплюс» и «АДА Фарм». Около 400 аптек занимаются розничной торговлей. Три раза в неделю осуществляется доставка лекарственных средств в ограниченных объемах, - сообщил заместитель главы региона.

По словам Бакытжана Качакова, с 23 по 27 июля ожидается доставка 53,5 тонны лекарственных средств.

- Для этого акимат предоставит четыре фуры и грузовую «ГАЗель». Компания «Инкар» доставит 20 тонн лекарств, из Алматы в Актау уже выехали две фуры с 32 тоннами медикаментов. Сейчас мы рассматриваем вариант воздушной транспортировки 1,5 тонны лекарств от компании «Медсервисплюс», - пояснил заместитель акима области Бакытжан Качаков.

Он отметил, что с 1 по 20 июля в регион было доставлено более 143 тысяч упаковок антикоагулянтов, более 593 тысяч упаковок антибиотиков, более 785 тысяч упаковок жаропонижающих средств и более 238 упаковок противовирусных лекарств.

- Кроме того, принимаются меры по закупке лекарств из Астраханской области и их доставке в регион автотранспортом. В командировку был направлен сотрудник Актауского городского акимата. Из Астрахани и Краснодара ожидается фура с лекарствами. Кроме того, из Астраханской области при помощи спонсоров ожидается грузовая «ГАЗель» с лекарствами, - сказал Бакытжан Качаков.



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Комментарии ( 4 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 21:53
Из Астрахани и Краснодара ожидается фура с лекарствами. Кроме того, из Астраханской области при помощи спонсоров ожидается грузовая «ГАЗель» с лекарствами
- А чё, так можно было что ли?!?!?!
 
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  • arelav_74
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:31
- Для этого акимат предоставит четыре фуры и грузовую «ГАЗель»

У Акимата появился свой автотранспорт? Или тяжелый тендер по быстрому провели?
Акимату нужно было проконтролировать что бы лекарственные средства с забитых складов в аптеки своевременно поступали а не казачка отправлять!
Или на складах все таки ничего нет???
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 19:56
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 19:55
Ору!!!!! Когда уже этот цирк уедет? bazar
Сотрудник окимата... за лекарствами... Большого риска специалист.. Вот это ЖАДНОСТЬ!!! Вот это понимаю!!! ДБ

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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