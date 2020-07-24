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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 2162

За сутки в Мангистау выявили 75 носителей CoViD-19

По состоянию на 24 июля в Мангистауской области зарегистрировано 2519 больных коронавирусом. За прошедшие сутки 47 человек выздоровели от CoViD-19. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото
По данным сайта coronavirus2020.kz в Мангистауской области выявлены еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Из числа зараженных - 36 пациентов являются носителями CoViD-19 без клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки в Казахстане 1268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 47 в Мангистау.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2519 случаев заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 1861 человек.



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Комментарии ( 6 )

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mer (Посетители) Сегодня, 11:11
Самое эфективное действие, как я понял, от нашего акимата, это льющиеся из громкоговорителей в наши уши, речи про короновирус, и как от него уберечься. Включил запись, и сиди в смартфоне ковыряйся, или в носу. Ну что поделать, на большее не способны.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:47
Цитата: Maximizator
Прекратите народ дурачить.

Думаю, что информация на Ладе нужна. Хоть с каким-то приближением будем видеть развитие пандемии в регионе и стране. Пусть точность 50%, но тенденция роста или снижения видна.
 
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  • mer
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 10:36
aman6586,
После вчерашней статейки, можно все ограничения в городе снять.
НО!!!! Не все еще распилено, даже гонец из акимата не успел закупить лекарств по завышенной цене

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Freeman81
  • Василий Кравчук
  • дорожник
  • mer
 Maximizator (Посетители) Сегодня, 10:29
Лада, уже во всем разобрались.

Есть множество свидетельств, в том числе и документальных. Что резальтаты тестов - совершенно невпопад.

Не нужно смотреть на "выявленных" этими непонятными тестами.

Имеют значение только три цифры:

1) количество обратившихся за мед помощью с симптомами ковид (включая пневмонию).

2) количество госпитализированных в стационар.

3) количество умерших с проявлением симптомов ковид (включая пневмонию).

Ато если эти непонятные тесты положительные, а симптомов заболевания нет - значит безсимптомный. ага.
А если симптомы заболевания есть, а тест отрицательный - значит "инфекция опустилась вглубо легких".

Вы представляете!? Это же профанация !
Прекратите народ дурачить.
 
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  • Freeman81
  • Василий Кравчук
  • mer
  • Empro
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 10:23
Что-то не очень вериться .после того как вчера писали что.тест в одном месте положительно а в другой отрицательный вышел.
 
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  • Freeman81
  • Василий Кравчук
  • mer
  • Placida
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 10:11
для кого сочиняются эти анекдоты?

выявили -75 носителей, вы всех тестите?
или 75 это те, кто нашел 15 000 чтобы сдать анализ?
 
 

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