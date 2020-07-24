За сутки в Мангистау выявили 75 носителей CoViD-19

Иллюстративное фото
По данным сайта coronavirus2020.kz в Мангистауской области выявлены еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Из числа зараженных - 36 пациентов являются носителями CoViD-19 без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки в Казахстане 1268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 47 в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2519 случаев заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 1861 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 1268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 47 в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2519 случаев заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 1861 человек.