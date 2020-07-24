Самый высокий балл по итогам ЕНТ в Мангистауской области составил 138

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По данным Аскара Сейдалиева, в 2020 году во время сдачи Единого национального тестирования в Мангистауской области 308 выпускников набрали свыше 100 баллов.



- В этом году 5 736 выпускников подали заявления для участия в ЕНТ, из них приняли участие в ЕНТ 5475 (95 процентов) выпускников. Средний балл ЕНТ по республике составил 64,06 (в 2019 году - 65,5 балла). В области пороговые баллы набрали 3854 выпускников, из них 308 набрали более 100 баллов. Самый высокий балл 138 из 140 набрала Салтанат Кульджанова, обладательница знака «Алтын белгі», выпускница Кызылтобинского лицея Мунайлинского района,- рассказал руководитель Мангистауского областного управления образования.



Аскар Сейдалиев также отметил, что четыре выпускника лицея «Білім-инновация» имеют международные сертификаты SAT, приравненные к 140 баллам ЕНТ.



- Выпускники, не набравшие пороговые баллы могут принять участие в ЕНТ, который пройдёт с 15 по 17 августа этого года. В этом случае абитуриент может поступить на платное отделение ВУЗа. Для поступления на платное отделение ВУЗа действительны сертификаты, набравшие пороговые баллы в январе 2020 года, - заявил Аскар Сейдалиев.



Со слов Аскара Сейдалиева, выпускники, набравшие пороговые баллы ЕНТ в июне текущего года, примут участие в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов на обучение в ВУЗах.



- В этом году Министерством образования и науки РК утверждён объем государственного гранта на 53 864 мест. Приём документов на конкурс проводится до 30 июля через портал электронного Правительства eGov.kz. С 5 по 10 августа начнётся приём заявок на образовательный грант за счёт средств местных исполнительных органов (МИО) согласно перечню специальностей, утверждённых с учётом потребности региона. Объявление о конкурсе на грант за счёт средств МИО публикуют на официальном интернет-ресурсе и на официальных страницах социальных сетей управления образования, - заключил Аскар Сейдалиев.