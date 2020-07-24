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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 1550

Ищет полиция! Перила на Скальной тропе в Актау сломали подростки

Местная жительница Ольга запечатлела перила на Скальной тропе, которые пострадали от рук вандалов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Фото местной жительницы Ольги
Ольга удивилась, что с каждым днём на Скальной тропе всё больше и больше сломанных перил.

Ищет полиция! Перила на Скальной тропе в Актау сломали подростки


- Ну, что за варварство? Там же в воде среди камней плавает лавочка! Неужели у нас могут только ломать? Там же всюду камеры! Они работают или нет? Если работают, почему не привлекут к ответственности тех, кто это сделал? А если камеры не работают, зачем они в таком количестве? - возмутилась Ольга.


Ищет полиция! Перила на Скальной тропе в Актау сломали подростки


По данному факту, как отметили в акимате, проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия с сотрудниками местной полиции.

- С помощью камер наблюдения было выяснено, что это сделала группа подростков. В настоящее время акиматом города направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей, - сообщили в пресс-службе городского акимата.


Акимат Актау просит горожан бережно относиться к государственному имуществу.



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Комментарии ( 10 )

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  • ODUVANCHIK
  • Галина63
  • Имярек
  • Suvorov30
 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:24
Вольная интерпретация произведения С.Я.Маршака "Рассказ о неизвестном герое".
Юмористическая.


Ищут окематовцы,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей не столице,
Ищут давно,
Но вечно не могут найти
Парня какого-то
Лет четырнацатИ.

Мелкого роста,
Не плечистый, не крепкий,
Ходит, наверняка
В “Supreme” футболке и кепке.
Знак «Я м*****»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
 
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  • Галина63
 tushonka (Посетители) Сегодня, 12:02
такя не понял ремонт будет или как? Неужели запасных частей небыло оставленно после установки скальной тропы
 
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  • Галина63
  • Jack
 mer (Посетители) Сегодня, 11:48
Jack,Ну да, когда там замочут кого нибудь важного чела, вот тогда, придут полиЦАИ, посмотрят записи, и начнут искать.
 
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  • Neo_454
  • Oraz
  • ODUVANCHIK
  • Галина63
 Кари (Посетители) Сегодня, 11:45
Я одно не могу понять, на этой тропе всегда толпа народу, когда эти отморозки успевают там что-то сломать. Народ, может начнём уже беречь наш город, наше море. Неужели всем по фигу когда рядом справляют нужду, уничтожают то,что сделано для нас. Актау молодой город, а мы его засрали по самые уши. Бесят иногда высказывания людей, которые хотят сравнится с Дубаем, куда нам до них, очень печально.
 
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  • Oraz
  • ODUVANCHIK
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 Jack (Посетители) Сегодня, 11:43
Цитата: Freya
Если б Ольга не спросила, они и не видели бы

Да, вот снова вопрос как с вечным огнем, как с балясинами в сквере - камер много, но кто в эти камеры вообще смотрит? Похоже никто. Только по запросу..
 
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  • HalatHalatuHalat
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 Тина (Посетители) Сегодня, 11:40
FL,
До конца жары деревья поливать и высаживать потом новые!
А так же мусор убирать в общественных местах!

А что кажется зелени, не могу понять власть!
Ну раз не можете вы сохранять зелень, так что выпендриваться как вошь на гребне и высаживать всякие диковины?!
Засадите город айлантом!!! Он воды не требует, сам себя сеит, зелени и тени от него много!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • n92
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  • мунайши73
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 Freya (Посетители) Сегодня, 11:37
Если б Ольга не спросила, они и не видели бы
 
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  • Vladimir7737
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 FL (Посетители) Сегодня, 11:30
направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей

На принудительные работы этих недоростков. Чтоб на всю жизнь запомнили.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 11:25
Чёт я не понял, акимат направил письмо, для чего,для того, чтобы полицАИ оторвали задницы от кресел, и стали работать? А за что им платять деньги? Или скальная тропа сама по себе, и контроль просто на бумаге?
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:19
Акимат Актау просит горожан бережно относиться к государственному имуществу.


У меня такой вопрос к Ёкимату : кому принадлежат зелёные насаждения города раз бы так жестоко к ним относитесь?
что бы дети ваши в старости к вам относились ,как вы к городским зеленым насаждениям!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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