Ищет полиция! Перила на Скальной тропе в Актау сломали подростки

- Ну, что за варварство? Там же в воде среди камней плавает лавочка! Неужели у нас могут только ломать? Там же всюду камеры! Они работают или нет? Если работают, почему не привлекут к ответственности тех, кто это сделал? А если камеры не работают, зачем они в таком количестве? - возмутилась Ольга.

- С помощью камер наблюдения было выяснено, что это сделала группа подростков. В настоящее время акиматом города направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей, - сообщили в пресс-службе городского акимата.