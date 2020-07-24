Ищет полиция! Перила на Скальной тропе в Актау сломали подростки

Фото местной жительницы Ольги
Ольга удивилась, что с каждым днём на Скальной тропе всё больше и больше сломанных перил.
По данному факту, как отметили в акимате, проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия с сотрудниками местной полиции.
Акимат Актау просит горожан бережно относиться к государственному имуществу.
- Ну, что за варварство? Там же в воде среди камней плавает лавочка! Неужели у нас могут только ломать? Там же всюду камеры! Они работают или нет? Если работают, почему не привлекут к ответственности тех, кто это сделал? А если камеры не работают, зачем они в таком количестве? - возмутилась Ольга.
По данному факту, как отметили в акимате, проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия с сотрудниками местной полиции.
- С помощью камер наблюдения было выяснено, что это сделала группа подростков. В настоящее время акиматом города направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей, - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Акимат Актау просит горожан бережно относиться к государственному имуществу.