На складах ТОО «СК-Фармация» в Мангистау выявлен дефицит месячного запаса дексаметазона и преднизолона

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В ходе проверки складов ТОО «СК-Фармация» выявлен дефицит месячного запаса по двум видам лекарственных средств, необходимых для лечения КВИ и пневмонии — дексаметазона и преднизолона. Для решения данного вопроса ТОО «СК-Фармация» поручено совместно с акиматом Мангистауской области провести аудит отгруженных медикаментов в медучреждениях, а также обеспечить в кратчайшие сроки необходимый запас лекарственных препаратов.



Правительственная делегация ознакомилась также с условиями проживания медработников в одной из гостиниц Актау. На сегодняшний день в гостинице размещены специалисты, в том числе 11 откомандированных из других регионов военных врачей.



Стоит отметить, что для борьбы с COVID-19 в регион были привлечены 47 специалистов. Врачи работают в две смены, в рамках карантинных мер локализовано проживают в 15 гостиницах, обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.