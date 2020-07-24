«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.09 KZT
  • €1 = 480.18 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:58

Просмотров: 1750

На складах ТОО «СК-Фармация» в Мангистау выявлен дефицит месячного запаса дексаметазона и преднизолона

По поручению Главы государства для инспектирования эпидемиологической ситуации в регионах заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. В ходе поездки заместитель премьер-министра РК проинспектировал ряд медицинских учреждений области, встретился с медицинскими работниками региона, а также осмотрел склады ТОО «СК-Фармация» на предмет наличия запасов лекарственных препаратов.

Фото МВК РК
В ходе проверки складов ТОО «СК-Фармация» выявлен дефицит месячного запаса по двум видам лекарственных средств, необходимых для лечения КВИ и пневмонии — дексаметазона и преднизолона. Для решения данного вопроса ТОО «СК-Фармация» поручено совместно с акиматом Мангистауской области провести аудит отгруженных медикаментов в медучреждениях, а также обеспечить в кратчайшие сроки необходимый запас лекарственных препаратов.

Правительственная делегация ознакомилась также с условиями проживания медработников в одной из гостиниц Актау. На сегодняшний день в гостинице размещены специалисты, в том числе 11 откомандированных из других регионов военных врачей.

Стоит отметить, что для борьбы с COVID-19 в регион были привлечены 47 специалистов. Врачи работают в две смены, в рамках карантинных мер локализовано проживают в 15 гостиницах, обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 22:14
Цитата: OlegVak
Что за дурь?

В очередном шоу!, с участием Е. Тугжанова..
Цитата: Абвгд
То есть нам нагло врали

В очередной раз!..НО!, не последний.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Коммунист.
  • Ну Ну
  • mer
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 21:52
Что за дурь? Будет заместитель премьера по складам лазить. И откуда Ералы Тугжанов, юрист по образованию, знает какие лекарства необходимы для лечения коронавируса? Зачем эта глупая показуха?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:48
Скорее всего акимат раньше времени отрапортовал перед вышестоящими, а взяться этим препаратам не откуда, даже в Алматы дефицит именно эти препараты
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alixah
  • Коммунист.
  • mer
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:16
То есть нам нагло врали что склад полностью забит и обеспечен всем необходимым?
Или именно эти лекарства уже растащили ?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика