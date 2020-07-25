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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 831

Медицинским организациям Мангистау подарили 20 аппаратов ИВЛ

Оборудование для вентиляции легких приобрело товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот». Об этом сообщается на информационном портале Zakon.kz.

Фото Рашида Исмагилова
Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию из-за распространения COVID-19, бизнес-сообщество, как передает Zakon.kz, сейчас активно помогает медицинским организациям страны.

Национальная морская судоходная компания (НМСК) «Казмортрансфлот» в двухнедельный срок приобрела и поставила 20 аппаратов искусственной вентиляции легких марки S1100 для медучреждений Мангистауской области.

Стоимость аппаратов - около 320 миллионов тенге.

Как отметил генеральный директор НМСК «Казмортрансфлот» Айдар Оржанов, условия поставки предусматривают обучение медицинского персонала, который будет работать на данных аппаратах.

- «Казмортрансфлот» продолжает оказывать поддержку врачам и местным исполнительным органам в общей борьбе с коронавирусной инфекцией. Хочу пожелать всем медицинским работникам терпения и долгих лет жизни, соотечественникам – бдительного отношения к своему здоровью и сильного духа, заболевшим – лёгкого лечения и скорейшего выздоровления, – отметил глава КМТФ.

Ранее в организации здравоохранения Мангистауской области от «Казмортрансфлота» были переданы средства индивидуальной защиты – комбинезоны и очки.



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Комментарии ( 2 )

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dvd.mo (Посетители) Сегодня, 14:26
Да после пожара уже.
 
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  • kolu411
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:36
Вот так должен вести себя местный крупный бизнес в трудную минуту для Актау, спасибо!
Спасены ещё чьи-то жизни...
 
 

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