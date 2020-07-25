Медицинским организациям Мангистау подарили 20 аппаратов ИВЛ

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Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию из-за распространения COVID-19, бизнес-сообщество, как передает Zakon.kz, сейчас активно помогает медицинским организациям страны.



Национальная морская судоходная компания (НМСК) «Казмортрансфлот» в двухнедельный срок приобрела и поставила 20 аппаратов искусственной вентиляции легких марки S1100 для медучреждений Мангистауской области.



Стоимость аппаратов - около 320 миллионов тенге.



Как отметил генеральный директор НМСК «Казмортрансфлот» Айдар Оржанов, условия поставки предусматривают обучение медицинского персонала, который будет работать на данных аппаратах.



- «Казмортрансфлот» продолжает оказывать поддержку врачам и местным исполнительным органам в общей борьбе с коронавирусной инфекцией. Хочу пожелать всем медицинским работникам терпения и долгих лет жизни, соотечественникам – бдительного отношения к своему здоровью и сильного духа, заболевшим – лёгкого лечения и скорейшего выздоровления, – отметил глава КМТФ.



Ранее в организации здравоохранения Мангистауской области от «Казмортрансфлота» были переданы средства индивидуальной защиты – комбинезоны и очки.