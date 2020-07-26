Власти прокомментировали появление «вагончиков» на набережной Актау

- А как же санитарные нормы для реализации пищевых продуктов? Кто их утвердил? И может хватит набережную загромождать?, - написала местная жительница.

- В мае текущего года государственным коммунальным предприятием «Акбота» совместно с городским отделом развития предпринимательства и промышленности был проведен конкурс по размещению мобильных коммерческих киосков. Был представлен эскизный проект. В настоящее время всем предпринимателям поручено в кратчайшие сроки устранить несоответствия и привести павильоны к утвержденному виду. Все торговые объекты на набережной функционируют в строгом соответствии с требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов и соблюдением карантинных мер, - заявили в пресс-службе акимата Актау.