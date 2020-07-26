Власти прокомментировали появление «вагончиков» на набережной Актау

Фото из архива «Лады»
Жительница Актау возмутилась «вагончикам», из которых планируется продавать еду и напитки.
Как отметили в акимате, мобильные коммерческие киоски на территории набережной в 9А и 14А микрорайонах размещены в целях поддержки малого и микробизнеса, а также для удобства жителей и гостей города.
- А как же санитарные нормы для реализации пищевых продуктов? Кто их утвердил? И может хватит набережную загромождать?, - написала местная жительница.
Как отметили в акимате, мобильные коммерческие киоски на территории набережной в 9А и 14А микрорайонах размещены в целях поддержки малого и микробизнеса, а также для удобства жителей и гостей города.
- В мае текущего года государственным коммунальным предприятием «Акбота» совместно с городским отделом развития предпринимательства и промышленности был проведен конкурс по размещению мобильных коммерческих киосков. Был представлен эскизный проект. В настоящее время всем предпринимателям поручено в кратчайшие сроки устранить несоответствия и привести павильоны к утвержденному виду. Все торговые объекты на набережной функционируют в строгом соответствии с требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов и соблюдением карантинных мер, - заявили в пресс-службе акимата Актау.
Оставьте свой комментарий первым.