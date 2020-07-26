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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:44

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Власти прокомментировали появление «вагончиков» на набережной Актау

Местная жительница возмутилась «вагончиками», которые появились на набережной. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Фото из архива «Лады»
Жительница Актау возмутилась «вагончикам», из которых планируется продавать еду и напитки.

Власти прокомментировали появление «вагончиков» на набережной Актау


- А как же санитарные нормы для реализации пищевых продуктов? Кто их утвердил? И может хватит набережную загромождать?, - написала местная жительница.


Власти прокомментировали появление «вагончиков» на набережной Актау


Как отметили в акимате, мобильные коммерческие киоски на территории набережной в 9А и 14А микрорайонах размещены в целях поддержки малого и микробизнеса, а также для удобства жителей и гостей города.

Власти прокомментировали появление «вагончиков» на набережной Актау


- В мае текущего года государственным коммунальным предприятием «Акбота» совместно с городским отделом развития предпринимательства и промышленности был проведен конкурс по размещению мобильных коммерческих киосков. Был представлен эскизный проект. В настоящее время всем предпринимателям поручено в кратчайшие сроки устранить несоответствия и привести павильоны к утвержденному виду. Все торговые объекты на набережной функционируют в строгом соответствии с требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов и соблюдением карантинных мер, - заявили в пресс-службе акимата Актау.



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