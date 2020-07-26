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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 22:21

Просмотров: 2006

За нарушение карантинных мер к административному штрафу привлечено руководство пляжа в Актау

Мобильные группы, созданные для мониторинга соблюдения карантинных мер, провели очередной рейд. На руководство одного из пляжей областного центра составлен протокол об административном правонарушении и взыскании штрафа в размере 115 месячных расчетных показателей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

_фото из сети Интернет
Мониторинговой группой были проведены рейды на базах отдыха «Достар», «Стигл», «Сансет», «Сая».

- Нарушения режима карантина выявлены в гостиничном комплексе и пляже «Достар». Здесь не соблюдается дистанционный, масочный и дезинфекционный режим, а также не приостановлено функционирование бассейна. Между тем, руководитель платного пляжа должен контролировать соответствие площади пляжа количеству отдыхающих, дистанцирование людей в радиусе 2 метров. Специалистами департамента было разрешено работать платным пляжам в надежде на то, что предпринимателем будут предусмотрены и соблюдены все карантинные меры, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

«Солдатский пляж», массовое посещение которого активно обсуждается в соцсетях, не благоустроен, здесь нет источника воды, санузла, кабинок для переодевания, отмечается большое скопление отходов.

- Сложившаяся ситуация представляла угрозу распространения инфекционной заболеваемости среди населения, поэтому исполнительной властью города и санитарно-эпидемиологической службой было принято решение приостановить деятельность пляжа во избежание более серьезных последствий, - отметили в пресс-службе департамента.

Работа мобильных групп продолжается, в случае повторного выявления нарушений материалы будут переданы в судебные инстанции. Акимат Актау уведомлен о ситуации на пляжах и базах отдыха, функционирующих в прибрежной зоне.

В пресс-службе напомнили, что жители региона могут сообщить о нарушителях карантина на номер WhatsApp: 8 747 654 0459. По указанному номеру можно отправлять фото или видео с нарушениями.



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Комментарии ( 8 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 00:58
Вообще то запрет пляжей прописан в постановлении на всю СТРАНУ. Как это "разрешили частному"? Кто то в городе обладает высшей властью чем в Нур-Сурсултане?

И второй момент: в каком документе прописали "разрешить частному"? В постановлении по Мангистау этого нет. Разрешение было в устной форме?
 
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  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 00:34
Люди на Достаре почти месяц купались, в каждом комментарии про пляжи упоминалось , что на бесплатных нельзя , а на платных можно. И тут благодаря видео они кинулись с проверками.

Это как с аптеками. Люди пишут везде где завышают цены, кто с рук продает. И ноль реакции пока статья не появится на каком-либо портале.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 00:32
Особенно на распространение коронавируса влияет наличие кабинок для переодевания. А большое количество отходов появилось в период пандемии. Куда Вы раньше смотрели? Сколько лет народ ходит на солдатский пляж и вы только увидели, что там туалетов нет?
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг- что это за департамент? Раньше о таком и не слышал. Интересно, а какие опасные услуги бывают?
 
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  • Лана
  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
 Тина (Посетители) Сегодня, 00:17
Все дни там менты и ногами и на машинах были, неужели прям не видно было что происходит на достаре?! Ослепли все мигом разом?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • OlegVak
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  • rastolkuy
 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 23:38
отмечается большое скопление отходов.


то есть про сброс вы щас только заметили? а закрыть его религия не позволяет? Короче сами себе противоречат )
 
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  • синдбад
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 GIBSON.SG (Посетители) Вчера, 23:01
На Солдатском пляже нет санузла? Ну так поставьте биотуалеты. Объявите тендер, найдутся желающие сделать бизнес, деньги не пахнут))
 
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  • Expert
  • mer
  • Барабашка
  • OlegVak
  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
 2garin (Посетители) Вчера, 22:37
мартышкин труд создает главврач... нашару все что он делает, делал и будет то же делать...
 
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 Neo_85 (Посетители) Вчера, 22:34
Ну вот теперь и благодаря некоторым людям и Достар закрыли. Где теперь купаться будем.
 
 

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