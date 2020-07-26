За нарушение карантинных мер к административному штрафу привлечено руководство пляжа в Актау

_фото из сети Интернет

Мониторинговой группой были проведены рейды на базах отдыха «Достар», «Стигл», «Сансет», «Сая».



- Нарушения режима карантина выявлены в гостиничном комплексе и пляже «Достар». Здесь не соблюдается дистанционный, масочный и дезинфекционный режим, а также не приостановлено функционирование бассейна. Между тем, руководитель платного пляжа должен контролировать соответствие площади пляжа количеству отдыхающих, дистанцирование людей в радиусе 2 метров. Специалистами департамента было разрешено работать платным пляжам в надежде на то, что предпринимателем будут предусмотрены и соблюдены все карантинные меры, - прокомментировали в пресс-службе департамента.



«Солдатский пляж», массовое посещение которого активно обсуждается в соцсетях, не благоустроен, здесь нет источника воды, санузла, кабинок для переодевания, отмечается большое скопление отходов.



- Сложившаяся ситуация представляла угрозу распространения инфекционной заболеваемости среди населения, поэтому исполнительной властью города и санитарно-эпидемиологической службой было принято решение приостановить деятельность пляжа во избежание более серьезных последствий, - отметили в пресс-службе департамента.



Работа мобильных групп продолжается, в случае повторного выявления нарушений материалы будут переданы в судебные инстанции. Акимат Актау уведомлен о ситуации на пляжах и базах отдыха, функционирующих в прибрежной зоне.



В пресс-службе напомнили, что жители региона могут сообщить о нарушителях карантина на номер WhatsApp: 8 747 654 0459. По указанному номеру можно отправлять фото или видео с нарушениями.